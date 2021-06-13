Из Беларуси эвакуировали 5 пациентов, которые не могли покинуть страну из-за авиаблокады

Глава МИД Украины заверил, что украинская сторона "своих не бросает" и в случае поступления обращений будет помогать вернуться на Родину другим согражданам.

В ночь с 12 на 13 июня из Беларуси в Украину вывезли жителя Черкасс Андрея Иванова, который из-за авиаблокады страны не мог покинуть Минск после операции по пересадке почки. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем Людмилы Ивановой Андреем", — написал министр.

Кулеба напомнил, что недавно к нему во время эфира на одном из украинских телеканалов обратилась Людмила Иванова с просьбой помочь ее мужу.

"Он находился в Минске после операции по пересадке почки. В результате действий Александра Лукашенко авиасообщение Беларуси с миром прекратилось и украинский пациент не знал, как вернуться домой", — рассказал глава МИД Украины.

Он отметил, что Андрея Иванова вернули домой как только тот сообщил, что готов к путешествию.

Министр поблагодарил за содействие в этом вопросе посольство Украины в Беларуси и Черкасскую ОГА.

Кулеба рассказал, что МИД уже вернул в страну пятерых пациентов, которые обратились к ним за помощью. Также министр подчеркнул, что они готовят эвакуацию из Беларуси еще одного украинца и заверил, что в случае поступления обращений никого не оставят без внимания и защиты.

[ + – ] Из Беларуси эвакуировали украинца после операции Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

[ + – ] Людмила Иванова обратилась за помощью к Дмитрию Кулебе Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Отметим, к Кулебе жительница Черкасс Людмила Иванова обратилась в конце мая.

Напомним, авиаблокада Беларуси началась после того, как 23 мая белорусская сторона вынудила пилотов самолета Ryanair совершить посадку в Минске. После приземления силовики Беларуси задержали оппозиционера и экс-редактора NEXTA Романа Протасевича с его девушкой Софией Сапегой.

После этого инцидента целый ряд авиакомпаний, находящихся в Европе, отказался пролетать над территорией Беларуси. С 26 мая украинским авиаперевозчикам также запрещены полеты в воздушном пространстве Беларуси.