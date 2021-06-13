З Білорусі евакуювали 5 пацієнтів, які не могли покинути країну через авіаблокаду
Глава МЗС України запевнив, що українська сторона "своїх не кидає" і в разі надходження звернень буде допомагати повернутися на Батьківщину іншим співгромадянам.
У ніч з 12 на 13 червня з Білорусі в Україну вивезли жителя Черкас Андрія Іванова, який через авіаблокаду країни не міг покинути Мінськ після операції з пересадки нирки. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Сьогодні вночі кордон Білорусі та України перетнув реанімобіль з чоловіком Людмили Іванової Андрієм", — написав міністр.
Кулеба нагадав, що недавно до нього під час ефіру на одному з українських телеканалів звернулася Людмила Іванова з проханням допомогти її чоловікові.
"Він перебував у Мінську після операції з пересадки нирки. Внаслідок дій Олександра Лукашенка авіасполучення Білорусі зі світом припинилося і український пацієнт не знав, як повернутися додому", — розповів глава МЗС України.
Він зазначив, що Андрія Іванова повернули додому як тільки той повідомив, що готовий до подорожі.
Міністр подякував за сприяння в цьому питанні посольство України в Білорусі і Черкаську ОДА.
Кулеба розповів, що МЗС вже повернув в країну пʼятьох пацієнтів, які звернулися до них за допомогою. Також міністр підкреслив, що вони готують евакуацію з Білорусі ще одного українця і запевнив, що в разі надходження звернень нікого не залишать без уваги та захисту.
Відзначимо, до Кулеби жителька Черкас Людмила Іванова звернулася наприкінці травня.
Нагадаємо, авіаблокада Білорусі почалася після того, як 23 травня білоруська сторона змусила пілотів літака Ryanair здійснити посадку в Мінську. Після приземлення силовики Білорусі затримали опозиціонера і екс-редактора NEXTA Романа Протасевича з його дівчиною Софією Сапегой.
Після цього інциденту цілий ряд європейских авіакомпаній відмовився пролітати над територією Білорусі. З 26 травня українським авіаперевізникам також заборонені польоти в повітряному просторі Білорусі.