З Білорусі евакуювали 5 пацієнтів, які не могли покинути країну через авіаблокаду

Глава МЗС України запевнив, що українська сторона "своїх не кидає" і в разі надходження звернень буде допомагати повернутися на Батьківщину іншим співгромадянам.

У ніч з 12 на 13 червня з Білорусі в Україну вивезли жителя Черкас Андрія Іванова, який через авіаблокаду країни не міг покинути Мінськ після операції з пересадки нирки. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Сьогодні вночі кордон Білорусі та України перетнув реанімобіль з чоловіком Людмили Іванової Андрієм", — написав міністр.

Кулеба нагадав, що недавно до нього під час ефіру на одному з українських телеканалів звернулася Людмила Іванова з проханням допомогти її чоловікові.

"Він перебував у Мінську після операції з пересадки нирки. Внаслідок дій Олександра Лукашенка авіасполучення Білорусі зі світом припинилося і український пацієнт не знав, як повернутися додому", — розповів глава МЗС України.

Він зазначив, що Андрія Іванова повернули додому як тільки той повідомив, що готовий до подорожі.

Міністр подякував за сприяння в цьому питанні посольство України в Білорусі і Черкаську ОДА.

Кулеба розповів, що МЗС вже повернув в країну пʼятьох пацієнтів, які звернулися до них за допомогою. Також міністр підкреслив, що вони готують евакуацію з Білорусі ще одного українця і запевнив, що в разі надходження звернень нікого не залишать без уваги та захисту.

[ + – ] З Білорусі евакуювали українця після операції Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

[ + – ] Людмила Іванова звернулася за допомогою до Дмитру Кулебі Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Відзначимо, до Кулеби жителька Черкас Людмила Іванова звернулася наприкінці травня.

Нагадаємо, авіаблокада Білорусі почалася після того, як 23 травня білоруська сторона змусила пілотів літака Ryanair здійснити посадку в Мінську. Після приземлення силовики Білорусі затримали опозиціонера і екс-редактора NEXTA Романа Протасевича з його дівчиною Софією Сапегой.

Після цього інциденту цілий ряд європейских авіакомпаній відмовився пролітати над територією Білорусі. З 26 травня українським авіаперевізникам також заборонені польоти в повітряному просторі Білорусі.