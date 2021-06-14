Кива намерен взять на поруки подозреваемого в организации убийстве Гандзюк, – СМИ

Владислава Магнера подозревают в заказе и частичной организации убийства активистки. Сам нардеп завтра якобы должен появиться на судебном заседании.

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива якобы выразил готовность взять бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера на поруки в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

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Как сообщает в соцсети Facebook сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк?", ходатайство об этом в понедельник, 14 июня объявили на очередном судебном заседании по этому делу.

Сообщество проинформировало о том, что 15 июня в Днепровском районном суде Киева состоится заседание, на котором будет продолжено рассмотрение уголовного производства по факту нападения на Гандзюк.

По данным активистов, Илья Кива должен появиться на этом суде. Общественники пишут, что готовы встретить нардепа ОПЗЖ, который будто бы решил взять на поруки подозреваемого в причастности к убийству Гандзюк.

Напомним, активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили серной кислотой в июле 2018 года, когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице.

Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку: Грабчуку, Васяновичу, Вишневскому, Горбунову и Торбину, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского.

В февреле 2019 года Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

В июле прошлого года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата этого облсовета Алексея Левина по делу Гандзюк.

В августе того же года стало известно, что Херсонский облсовет решил поддержать подозреваемого Мангера.

В декабре 2020 года основной фигурант дела Гандзюк, бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский вышел из-под стражи.