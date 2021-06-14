Кива має намір взяти на поруки підозрюваного в організації вбивства Гандзюк, — ЗМІ

Владислава Магнера підозрюють у замовленні та частковій організації вбивства активістки. Сам нардеп завтра нібито повинен з'явитися на судове засідання.

Народний депутат України від партії "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива нібито висловив готовність взяти колишнього голову Херсонської облради Владислава Магнера на поруки в справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

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Як повідомляє в соцмережі Facebook спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?", клопотання про це в понеділок, 14 червня оголосили на черговому судовому засіданні в цій справі.

Спільнота поінформувала про те, що 15 червня в Дніпровському районному суді Києва відбудеться засідання, на якому буде продовжено розгляд кримінального провадження за фактом нападу на Гандзюк.

За даними активістів, Ілля Кива повинен з'явитися на цьому суді. Громадські працівники пишуть, що готові зустріти нардепа ОПЗЖ, який нібито вирішив взяти на поруки підозрюваного в причетності до вбивства Гандзюк.

Нагадаємо, активістку і співробітницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою в липні 2018 року, коли вона виходила з під'їзду свого будинку.

У результаті нападу в неї було пошкоджено 40% поверхні тіла. 4 листопада Катерина Гандзюк померла в лікарні.

Пізніше поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на активістку: Грабчука, Васяновича, Вишневського, Горбунова і Торбіна, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського.

У лютому 2019 року Генпрокуратура оголосила про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

У липні минулого року Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера й експомічника депутата цієї облради Олексія Левіна у справі Гандзюк.

У серпні того ж року стало відомо, що Херсонська облрада вирішила підтримати підозрюваного Мангера.

У грудні 2020 року основний фігурант справи Гандзюк, колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука, Ігор Павловський вийшов з-під варти.