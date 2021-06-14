Центр вакцинации в киевском МВЦ изменил график работы

Вакцинацию перенесли из-за Троицы и Дня Конституции. Прививки от коронавируса киевлянам будут делать в будние дни — 17 и 18 июня.

На этой неделе вакцинация в киевском Международном выставочном центре будет проходить в четверг, 17 июня и пятницу, 18 июня, на праздники прививки жителям столицы делать не будут..

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Об этом сообщает в своем Telegram-канале сервис записи к врачам и хранения медицинских данных Helsi.me.

В организации проинформировали, что предварительная запись через их сайт будет открыта утром, 15 июня.

"Со всеми пользователями, которые создали записи на 19-20 июня, уже контактирует наш колл-центр, также заблаговременно зарезервированы даты и места для вакцинации", – говорится в сообщении.

Сервис сообщает, что как и обычно, в МВЦ будет 2 очереди – "живая" и по предварительной записи.

"Для вашего удобства мы будем вести онлайн-трансляцию, чтобы вы видели состояние живой очереди и могли спланировать свое время", – заявили в Helsi.me.

Киевлянам напомнили, что для вакцинации с собой необходимо иметь смс-сообщение с деталями записи от helsi.me, установленное приложение "Дія", а также паспорт и индивидуальный налоговый номер.

[ + – ] Сообщение Helsi.me

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные, 12-13 июня, по Украине начали работать 35 центров вакцинации от коронавируса в 14 регионах страны.

Также мы писали, что в Украине запустили предварительную запись на получение вакцины от COVID-19 в центре вакцинации населения в Киеве.

Фокус сообщал, что из-за большого наплыва в Киеве изменили алгоритм работы центра вакцинации от COVID-19. Тем, кто не получил прямых приглашений, приходится ждать укола в порядке "живой очереди".