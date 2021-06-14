Центр вакцинації в київському МВЦ змінив графік роботи

Вакцинацію перенесли через Трійцю та День Конституції. Щеплення від коронавірусу киянам робитимуть у будні дні — 17 і 18 червня.

Цього тижня вакцинація в київському Міжнародному виставковому центрі проходитиме в четвер, 17 червня і п'ятницю, 18 червня, на свята щеплення жителям столиці робити не будуть.

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Про це повідомляє в своєму Telegram-каналі сервіс запису до лікарів і зберігання медичних даних Helsi.me.

В організації поінформували, що попередній запис через їхній сайт буде відкритий вранці, 15 червня.

"З усіма користувачами, які створили записи на 19-20 червня, вже контактує наш кол-центр, також завчасно зарезервовані дати і місця для вакцинації", — йдеться в повідомленні.

Сервіс повідомляє, що як і зазвичай, в МВЦ буде 2 черги — "жива" і за попереднім записом.

"Для вашої зручності ми будемо вести онлайн-трансляцію, щоб ви бачили стан живої черги і могли спланувати свій час", — заявили в Helsi.me.

Киянам нагадали, що для вакцинації із собою необхідно мати смс-повідомлення з деталями запису від helsi.me, встановлений додаток "Дія", а також паспорт та індивідуальний податковий номер.

[ + – ] Повідомлення Helsi.me

Раніше повідомлялося, що в найближчі вихідні, 12-13 червня, в Україні почали працювати 35 центрів вакцинації від коронавірусу в 14 регіонах країни.

Також ми писали, що в Україні запустили попередній запис на отримання вакцини від COVID-19 у центрі вакцинації населення в Києві.

Фокус повідомляв, що через великий наплив у Києві змінили алгоритм роботи центру вакцинації від COVID-19. Тим, хто не отримав прямих запрошень, доводиться чекати уколу в порядку "живої черги".