Дальность связи до 350 км. Курсанты ВСУ осваивают новейшие образцы связи и техники (фото)
Модификация БТРа отличается от базовой, наличием 13 комплексов для связи, которые обеспечивают покрытие до 350 км.
В военном колледже сержантского состава ВИТИ имени Героев Крут курсанты проводят практические занятия на БТР-4Е также применяя комплексы связи Harris и "Либідь". Об этом сообщает АрміяInform.
Курсанты обучались разворачивать технику и средства связи, организовывали охрану и оборону объекта от ДРГ условного врага, а также осваивали навыки применения комплексных средств связи.
БТР-4Е был предоставлен в модификации командно-штабной машины, которая имеет защищенную и открытую систему связи, имеет 13 элементов комплексов для связи, украинскую радиостанцию "Либідь", коротко и ультракоротковолновую радиостанцию Harris, станцию спутниковой связи и сетевой маршрутизатор.
Для выполнения заданий достаточно двух членов экипажа. Они будут способны обеспечить дальность связи до 350 км.
"Это новейшая разработка, недавно принятая на вооружение, вызывает не просто интерес, но и настоящий восторг. Мощная, многофункциональная, оснащенная надежными средствами защиты. Без преувеличения, работать на ней удовольствие и честь", — рассказала о своих впечатлениях курсант Ольга Любинецкая.
Напомним, военные провели успешные водные испытания БТР-4Е для морской пехоты ВМС Украины.
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