Дальність зв'язку до 350 км. Курсанти ЗСУ освоюють новітні зразки зв'язку й техніки (фото)

Модифікація БТРа відрізняється від базової, наявністю 13 комплексів для зв'язку, які забезпечують покриття до 350 км.

У військовому коледжі сержантського складу ВІТІ імені Героїв Крут курсанти проводять практичні заняття на БТР-4Е також застосовуючи комплекси зв'язку Harris і "Либідь". Про це повідомляє АрміяInform.

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Курсанти навчалися розгортати техніку й засоби зв'язку, організовували охорону й оборону об'єкта від ДРГ умовного ворога, а також освоювали навички застосування комплексних засобів зв'язку.

БТР-4Е був наданий у модифікації командно-штабної машини, яка має захищену та відкриту систему зв'язку, має 13 елементів комплексів для зв'язку, українську радіостанцію "Либідь", коротку й ультракороткохвильову радіостанцію Harris, станцію супутникового зв'язку та мережевий маршрутизатор.

[ + – ] БТР-4Е командно-штабної модифікації Фото: АрміяInform

Для виконання завдань достатньо двох членів екіпажу. Вони будуть здатні забезпечити дальність зв'язку до 350 км.

Фото: АрміяInform

"Це новітня розробка, нещодавно взята на озброєння, викликає не просто інтерес, а й справжнє захоплення. Потужна, багатофункціональна, оснащена надійними засобами захисту. Без перебільшення, працювати на ній задоволення і честь", — розповіла про свої враження курсантка Ольга Любинецька.

Фото: АрміяInform

Нагадаємо, військові провели успішні водні випробування БТР-4Е для морської піхоти ВМС України.

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