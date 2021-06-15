Дальність зв'язку до 350 км. Курсанти ЗСУ освоюють новітні зразки зв'язку й техніки (фото)
Модифікація БТРа відрізняється від базової, наявністю 13 комплексів для зв'язку, які забезпечують покриття до 350 км.
У військовому коледжі сержантського складу ВІТІ імені Героїв Крут курсанти проводять практичні заняття на БТР-4Е також застосовуючи комплекси зв'язку Harris і "Либідь". Про це повідомляє АрміяInform.
Курсанти навчалися розгортати техніку й засоби зв'язку, організовували охорону й оборону об'єкта від ДРГ умовного ворога, а також освоювали навички застосування комплексних засобів зв'язку.
БТР-4Е був наданий у модифікації командно-штабної машини, яка має захищену та відкриту систему зв'язку, має 13 елементів комплексів для зв'язку, українську радіостанцію "Либідь", коротку й ультракороткохвильову радіостанцію Harris, станцію супутникового зв'язку та мережевий маршрутизатор.
Для виконання завдань достатньо двох членів екіпажу. Вони будуть здатні забезпечити дальність зв'язку до 350 км.
"Це новітня розробка, нещодавно взята на озброєння, викликає не просто інтерес, а й справжнє захоплення. Потужна, багатофункціональна, оснащена надійними засобами захисту. Без перебільшення, працювати на ній задоволення і честь", — розповіла про свої враження курсантка Ольга Любинецька.
Нагадаємо, військові провели успішні водні випробування БТР-4Е для морської піхоти ВМС України.
Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін написав про те, як воюють слабкі із сильними і чому може навчитися Україна.