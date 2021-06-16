"Хороший бизнес": в Киеве бабушка попрошайничала у супермаркета и уехала на такси (видео)

Кассир заявил, что бабушка часто просит оплатить покупки и "зарабатывает" по 900 гривен в день.

В Киеве пенсионерка выпрашивала деньги на продукты, а затем уехала на такси. Очевидец снял произошедшее на камеру и рассказал подробности сообществу "Киев Оперативный" в Facebook.

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По словам горожанина, он заметил пожилую женщину у супермаркете "Новус" на Броварском проспекте, 17. Сначала она просила у прохожих 20 гривен на покупку продуктов, а затем вызвала такси, загрузила увесистые пакеты в багажник и уехала.

"Кассир из Новуса сказал, что она «постоянный клиент» и просит оплатить покупки. Со слов кассира — 900 гривен в день на покупках она имеет, а то если повезет и больше. Плюс то что, неравнодушные люди дают", — поделился автор ролика.

На видео он попытался поговорить с пенсионеркой и упрекнуть ее за попрошайничество, однако та в ответ с невозмутимым видом пристыдила собеседника за жадность, ведь он так и не дал ей денег. Водитель автомобиля подтвердил, что работает таксистом и приехал по вызову женщины.

Станислав Иваницкий в комментариях рассказал о похожей истории, которая произошла с той же киевлянкой в "Мегамаркете" на улице Олимпиская. По словам автора, женщина просила денег на оплату продуктов в корзине — она набрала хурму, салями, виноград и другие дорогие товары.

"Говорю ей, мол — как для попрошайки у неё недешевые продукты и предложил купить что-нибудь попроще.. типа хлеба, молока, яиц.. на что услышал: — "..чтоб ты провалился, жмот..", — заявил он.

[ + – ] Комментарий Станислава Иваницкого в Facebook Фото: Скриншот

Другие пользователи соцсети прокомментировали прибыльный бизнес пенсионерки:

"Вот так))) наши бабушки на такси в булочную ездят)"; "Хороший бизнес. Нужно взять на заметку. Лет так через 40 так же делать буду"; "Потому что помощь деньгами — зло ; образно кусок хлеба нужно давать"; "Раньше в Сильпо на червоной руте промышляла"; "О, я тоже знаю такую бабушку"; "Я из-за таких и перестал подавать".

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