"Хороший бізнес": у Києві бабуся жебракувала біля супермаркету і поїхала на таксі (відео)

Касир заявив, що бабуся часто просить оплатити покупки і "заробляє" по 900 гривень в день.

У Києві пенсіонерка випрошувала гроші на продукти, а потім поїхала на таксі. Очевидець зняв подію на камеру і розповів подробиці спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

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За словами городянина, він зауважив літню жінку у супермаркеті "Новус" на Броварському проспекті, 17. Спочатку вона просила у перехожих 20 гривень на покупку продуктів, а потім викликала таксі, завантажила великі пакети в багажник і поїхала.

"Касир з Новуса сказав, що вона "постійний клієнт" і просить оплатити покупки. За словами касира — 900 гривень в день на покупках вона має, а якщо пощастить, то і більше. Плюс те що, небайдужі люди дають", — поділився автор ролика .

На відео він спробував поговорити з пенсіонеркою і дорікнути їй за жебрацтво, однак та у відповідь з незворушним виглядом присоромила співрозмовника за жадібність, адже він так і не дав їй грошей. Водій автомобіля підтвердив, що працює таксистом і приїхав за викликом жінки.

Станіслав Іваницький в коментарях розповів про схожу історію, яка сталася з тієї ж киянкою в "Мегамаркеті" на вулиці Олімпійська. За словами автора, жінка просила грошей на оплату продуктів в кошику — вона набрала хурму, салямі, виноград та інші дорогі товари.

"Кажу їй, мовляв — як для жебрачки у неї недешеві продукти і запропонував купити щось простіше.. типу хліба, молока, яєць.. на що почув: "..Щоб ти провалився, жмот..", — заявив він .

[ + – ] Коментар Станіслава Іваницького у Facebook Фото: Скриншот

Інші користувачі соцмережі прокоментували прибутковий бізнес пенсіонерки:

"Ось так))) наші бабусі на таксі в булочну їздять)"; "Хороший бізнес. Потрібно взяти на замітку. Років так через 40 так само робити буду"; "Тому що допомога грошима — зло; образно шматок хліба потрібно давати"; "Раніше в Сільпо на червоній руті промишляла"; "О, я теж знаю таку бабусю"; "Я через таких і перестав подавати".

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