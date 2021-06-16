Сковавшая себя цепью пара из Харькова заявила о расставании (фото)

Влюбленные были закованы вместе 123 дня. Но их отношения, по словам парня, зашли в тупик.

Жители Харькова Александр Кудлай и Виктория Пустовитова в четверг, 17 июня, снимут с себя цепь, которой они себя сковали на День всех влюбленных.

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Эту информацию в комментарии Суспільне подтвердил сам Александр.

По словам парня, они решили разойтись с Викторией Пустовитовой, поскольку их отношения оказались в патовой ситуации.

Собеседник поинтересовался, не шутка ли это, на что Александр ответил: "Взвешенное решение. К сожалению, мы не видим таких вариантов, заканчиваем достойно, со взаимным уважением".

По состоянию на 16 июня, пара провела на цепи, которой себя сковала на День всех влюбленных, 123 дня.

Информация о расставании появилась в Instagram-аккаунте пары.

"К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши отношения. Это все стало нашим прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением", — говорится в сообщении.

Также известно, что молодых людей освободят от цепи в присутствии эксперта "Книги рекордов Украины" у скульптуры "Единение" на Днепровской набережной в украинской столице.

"Да, завтра будут снимать в Киеве. Завтра всю информацию будем предоставлять. Как одевали, так с экспертом и будут снимать. Так или иначе, у них есть рекорд по всем параметрам. Рекорд Украины. Они могут и на мировой претендовать, но об этом мы скажем позже ", — заявила в комментарии журналистам представитель "Книги рекордов Украины" Лана Ветрова.

[ + – ] Пара сковала себя цепью Фото: vgorode.ua

[ + – ] Пара сковала себя цепью Фото: comments.ua

Ранее Фокус рассказывал, что пара влюбленных из Харькова сковала себя цепью на День всех влюбленных. Молодые люди рассказали, что планируют с цепью прожить три месяца, чтобы побить украинский рекорд.

Также Фокус сообщал, что пара из Харькова, сковавшая себя цепью, столкнулась с первыми проблемами. Парень и девушка жаловались на боль в руках, опухание от длительного ношения цепи, а также на шрамы от ожогов, полученных во время сварки.