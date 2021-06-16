Пара з Харкова, яка скувала себе ланцюгом, оголосила про розставання (фото)

Закохані провели на ланцюзі 123 дні, але їхні стосунки, за словами хлопця, зайшли в глухий кут.

Жителі Харкова Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова в четвер, 17 червня, знімуть із себе ланцюг, яким вони себе скували на День всіх закоханих.

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Цю інформацію в коментарі Суспільне підтвердив сам Олександр.

За словами хлопця, вони вирішили розійтися з Вікторією Пустовітовою, оскільки їхні стосунки опинилися в патовій ситуації.

Співрозмовник поцікавився, чи не жарт це, на що Олександр відповів: "Виважене рішення. На жаль, ми не бачимо таких варіантів, закінчуємо гідно, з взаємною повагою".

Станом на 16 червня, пара провела на ланцюзі, яким себе скувала на День всіх закоханих, 123 дні.

Інформація про розставання зʼявилася в Instagram-акаунті пари.

"На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші стосунки. Це все стало нашим минулим, до якого ми завжди будемо ставитися з повагою", — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що молодих людей звільнять від ланцюга в присутності експерта "Книги рекордів України" біля скульптури "Єднання" на Дніпровській набережній в українській столиці.

"Так, завтра будуть знімати в Києві. Завтра всю інформацію будемо надавати. Як одягали, так з експертом і зніматимуть. Так чи інакше, у них є рекорд за всіма параметрами. Рекорд України. Вони можуть і на світовий претендувати, але про це ми скажемо пізніше", — заявила в коментарі журналістам представниця "Книги рекордів України" Лана Вєтрова.

[ + – ] Пара скувала себе ланцюгом Фото: vgorode.ua

[ + – ] Пара скувала себе ланцюгом Фото: comments.ua

Раніше Фокус розповідав, що пара закоханих із Харкова скувала себе ланцюгом на День всіх закоханих. Молоді люди розповіли, що планують з ланцюгом прожити три місяці, щоб побити український рекорд.

Також Фокус повідомляв, що пара з Харкова, яка скувала себе ланцюгом, стикнулася з першими проблемами. Хлопець і дівчина скаржилися на біль в руках, набрякання від тривалого носіння ланцюга, а також на шрами від опіків, отриманих під час зварювання.