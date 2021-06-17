Минздрав опубликовал график работы центров вакцинации на 17–21 июня

Прививку от коронавируса будет сложно получить в воскресенье, 20 июня: большинство центров закроют, они будут работать в другие дни.

В конце этой недели Украину ожидают длинные выходные. Поэтому Минздрав сообщил об изменении графика работы центров массовой вакцинации против коронавируса. Только небольшая часть пунктов будет открыта в воскресенье, 20 июня. Но прививку против коронавируса можно будет сделать в четверг и пятницу, 17 и 18 июня, когда большая часть будет работать. Некоторые центры вакцинации будут работать и в понедельник, 21 июня.

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Где и когда можно сделать прививку от коронавируса:

Напомним, об изменении графика работы центра в Киеве ранее сообщил сервис записи к врачам и хранения медицинских данных Helsi.me. В организации проинформировали, что предварительная запись через их сайт была открыта 15 июня.

Сервис сообщил, что как и обычно, в МВЦ будет две очереди – живая и по предварительной записи. "Для вашего удобства мы будем вести онлайн-трансляцию, чтобы вы видели состояние живой очереди и могли спланировать свое время", – заявили в Helsi.me.

Минздрав выпустил разъяснение относительно процедуры получения в Украине Международного свидетельства о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Украинцы, которые уже привиты двумя дозами вакцины против коронавируса, могут получить в Международное свидетельство о вакцинации — документ о сделанных прививках, соответствующий международным медико-санитарным нормам.

В ведомстве предупредили, что следует отличать такое свидетельство от ковидного сертификата, разрабатываемого сейчас в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ. Его запуск планируется с 1 июля текущего года.