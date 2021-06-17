МОЗ опублікувало графік роботи центрів вакцинації на 17-21 червня

Щеплення від коронавірусу буде складно отримати в неділю, 20 червня: більшість центрів закриють, вони будуть працювати в інші дні.

У кінці цього тижня на Україну чекають довгі вихідні. Тому МОЗ повідомило про зміну графіка роботи центрів масової вакцинації проти коронавірусу. Тільки невелика частина пунктів буде відкрита в неділю, 20 червня. Але щеплення проти коронавірусу можна буде зробити в четвер і пʼятницю, 17 і 18 червня, коли більша частина буде працювати. Деякі центри вакцинації працюватимуть і в понеділок, 21 червня.

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Де і коли можна зробити щеплення від коронавірусу:

Нагадаємо, про зміну графіка роботи центру в Києві раніше повідомив сервіс запису до лікарів і зберігання медичних даних Helsi.me. В організації поінформували, що попередній запис через їхній сайт був відкритий 15 червня.

Сервіс повідомив, що як і зазвичай, у МВЦ буде дві черги — жива і за попереднім записом. "Для вашої зручності ми будемо проводити онлайн-трансляцію, щоб ви бачили стан живої черги і могли спланувати свій час", — заявили в Helsi.me.

МОЗ випустило розʼяснення щодо процедури отримання в Україні Міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Українці, які вже щеплені двома дозами вакцини проти коронавірусу, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію — документ про зроблені щеплення, що відповідає міжнародним медико-санітарним нормам.

У відомстві попередили, що варто відрізняти таке свідоцтво від ковідного сертифіката, що розробляється наразі в Україні з урахуванням вимог ЄС і ВООЗ. Його запуск планується з 1 липня поточного року.