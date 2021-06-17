Не спасли любовь: харьковчане, сковавшие себя цепью, рассказали о причинах разрыва

Раньше молодые люди мало общались, а эксперимент помог понять, что они не подходят друг другу. Рекордсмены даже решили жить в разных областях.

17 июня жители Харькова Александра Кудлай и Виктория Пустовитова окончательно расстались, когда Национальный реестр зафиксировал их рекорд и снял цепи. Они прокомментировали журналистам причины разрыва во время процедуры регистрации, которую транслировало "Сегодня".

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Пара сковала свои руки цепями 14 февраля в честь Дня влюбленных и прожила так 124 дня — больше четырех месяцев. Теперь же Александр и Виктория прекращают отношения и разъезжаются по разным областям. Они объяснили, что последние недели оказались очень напряженными, у них часто возникали разногласия. В итоге молодые люди не смогли спасти свою любовь и решили: им будет лучше жить по отдельности.

"Я хочу жить самостоятельной жизнью, развиваться", — поделилась Виктория и выразила надежду, что они послужат примером для всех украинских пар.

Александр Кудлай добавил, что до эксперимента они с девушкой плохо знали друг друга и мало разговаривали, но проверка временем расставила все на свои места. Мужчина хотел даже сыграть свадьбу с избранницей, но за время эксперимента обратил внимание на слишком разные жизненные взгляды.

"Теперь у нас коммуникация наладилась, друг друга мы знаем досконально. И здравый смысл подсказал, что такие отношения ни Вике, ни мне не нужны. Нам это только навредит", — подчеркнул харьковчанин.

Цепь сняли там же, где заварили — на Набережной в центре Харькова. Теперь пара планирует выставить символ своей разрушенной любви на аукционе за три миллиона долларов.

Как отметил представитель Книги рекордов Украины, который расковал молодых людей, изначально Александра и Виктория планировали провести так три месяца, но затем продолжили эксперимент еще на несколько недель. Расставание пары из Харькова никак не повлияет на рекорд, ведь они до последнего момента не снимали цепь.

Скованная цепями пара из Харькова заявила о расставании 16 июня. Александр Кудлай подчеркнул, что это взвешенное решение, других вариантов харьковчане не видят. По словам парня, они с Викторией разойдутся мирно и продолжат уважать друг друга.

До этого Александр и Виктория рассказали о травмах из-за цепи, которой они сковали свои руки. Кисти харьковчан сильно опухли, а из-за ожогов после сварки у них остались шрамы.