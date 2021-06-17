Не врятували кохання: харків'яни, які скували себе ланцюгом, розповіли про причини розриву

Раніше молоді люди мало спілкувалися, а експеримент допоміг зрозуміти, що вони не підходять одне одному. Рекордсмени навіть вирішили жити в різних областях.

17 червня жителі Харкова Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова остаточно розлучилися, коли Національний реєстр зафіксував їхній рекорд і зняв ланцюг. Вони прокоментували журналістам причини розриву під час процедури реєстрації, яку транслювало "Сегодня".

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Пара скувала свої руки ланцюгами 14 лютого на честь Дня закоханих і прожила так 124 дні — понад чотири місяці. Тепер же Олександр і Вікторія припиняють відносини і розʼїжджаються по різних областях. Вони пояснили, що останні тижні виявилися дуже напруженими, у них часто виникали розбіжності. У результаті молоді люди не змогли врятувати своє кохання і вирішили: їм буде краще жити окремо.

"Я хочу жити самостійним життям, розвиватися", — поділилася Вікторія і висловила надію, що вони будуть прикладом для всіх українських пар.

Олександр Кудлай додав, що до експерименту вони з дівчиною погано знали одне одного і мало розмовляли, але перевірка часом розставила все на свої місця. Чоловік хотів навіть зіграти весілля з обраницею, але за час експерименту звернув увагу на занадто різні життєві погляди.

"Тепер у нас комунікація налагодилася, одне одного ми знаємо досконально. І здоровий глузд підказав, що такі відносини ні для Віки, ні для мене не потрібні. Нам це тільки зашкодить", — підкреслив харківʼянин.

Ланцюг зняли там же, де заварили — на Набережній у центрі Харкова. Тепер пара планує виставити символ своєї зруйнованої любові на аукціоні за три мільйони доларів.

Як зазначив представник Книги рекордів України, який розкував молодих людей, спочатку Олександр і Вікторія планували провести так три місяці, але потім продовжили експеримент ще на кілька тижнів. Розставання пари з Харкова ніяк не вплине на рекорд, адже вони до останнього моменту не знімали ланцюг.

Скована ланцюгами пара з Харкова заявила про розставання 16 червня. Олександр Кудлай підкреслив, що це зважене рішення, інших варіантів харківʼяни не бачать. За словами хлопця, вони з Вікторією розійдуться мирно і продовжать поважати одне одного.

До цього Олександр і Вікторія розповіли про травми через ланцюг, яким вони скували свої руки. Кисті харківʼян сильно опухли, а через опіки після зварювання в них залишилися шрами.