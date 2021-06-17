Боевики на Донбассе сбили беспилотник ОБСЕ, - отчет

Перед потерей контроля над дроном наблюдатели услышали 10 выстрелов со стрелкового оружия. Также в миссии сообщили, что БПЛА, вероятно, подвергался глушению.

На Донбассе подконтрольные Российской Федерации боевики сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Инцидент произошел возле неподконтрольного Киеву села Веселого Донецкой области, которое находится в 9 км от Донецка.

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Об этом стало известно из ежедневного отчета СММ ОБСЕ за 16 июня.

Отмечается, что о соответствующем полете БПЛА сообщалось заранее.

Однако перед потерей контроля за беспилотником наблюдатели услышали 10 выстрелов со стрелкового оружия с расстояния около 0,8-1 км. По оценке СММ ОБСЕ, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал над позициями боевиков примерно в 900 м на север от местоположения патруля.

После этого наблюдатели потеряли контроль над дроном. По итогу представителям миссии не удалось вернуть беспилотник и они вынуждены были покинуть район.

Также, отмечается в отчете наблюдателей, во время полета БПЛА, вероятно, подвергался глушению, из-за чего наблюдались помехи с сигналом GPS.

В InformNapalm сообщали, что ранее благодаря одному из таких же дронов в оккупированном боевиками Новоазовске Донецкой области был обнаружен российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ", что подтверждает тот факт, что РФ использует на оккупированной территории современные образцы вооружения и техники.

Напомним, на прошлой неделе сообщались, что боевики на Донбассе пытались камнями и палками сбить беспилотник ВСУ. Впрочем, у них этого сделать не получилось и дрон успешно провел разведку на оккупированной территории.

Также Фокус рассказывал, что авиация ВСУ отработала уничтожение противника на админгранице с Крымом. В ходе учений была отработана защита морского побережья от возможной атаки вражеских войск.