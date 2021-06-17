Бойовики на Донбасі збили безпілотник ОБСЄ, — звіт

Перед втратою контролю над дроном спостерігачі почули 10 пострілів зі стрілецької зброї. Також у місії повідомили, що БПЛА, ймовірно, піддавався глушінню.

На Донбасі підконтрольні Російській Федерації бойовики збили безпілотний літальний апарат (БПЛА) спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. Інцидент стався біля непідконтрольного Києву села Веселого Донецької області, яке розташоване за 9 км від Донецька.

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Про це стало відомо зі щоденного звіту СММ ОБСЄ за 16 червня.

Зазначається, що про відповідний політ БПЛА повідомлялося заздалегідь.

Однак, перед втратою контролю за безпілотником спостерігачі почули 10 пострілів зі стрілецької зброї з відстані близько 0,8-1 км. За оцінкою СММ ОБСЄ, вогонь вівся в напрямку БПЛА, який пролітав над позиціями бойовиків приблизно за 900 м на північ від місця розташування патруля.

Після цього спостерігачі втратили контроль над дроном. За підсумком, представникам місії не вдалося повернути безпілотник і вони змушені були покинути район.

Також, наголошується у звіті спостерігачів, під час польоту БПЛА, ймовірно, піддавався глушінню, через що спостерігалися перешкоди із сигналом GPS.

В InformNapalm повідомляли, що раніше завдяки одному з таких же дронів в окупованому бойовиками Новоазовську Донецької області був виявлений російський комплекс СБ-636 "Світло-КУ", що підтверджує той факт, що РФ використовує на окупованій території сучасні зразки озброєння і техніки.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що бойовики на Донбасі намагалися камінням і палицями збити безпілотник ЗСУ. Втім, у них цього зробити не вийшло і дрон успішно провів розвідку на окупованій території.

Також Фокус розповідав, що авіація ЗСУ відпрацювала знищення противника на адмінкордоні з Кримом. У ході навчань було відпрацьовано захист морського узбережжя від можливої атаки ворожих військ.