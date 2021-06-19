Статистика коронавируса на 19 июня: СOVID-19 унес 40 жизней

Больше всего смертей зафиксировано на Харьковщине и Днепропетровщине. В шести регионах количество летальных случаев равно 0.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 852 новых случая заражения коронавирусом, что более, чем на 100 меньше, чем накануне (967), сообщается на сайте Минздрава Украины. Среди заболевших – 23 ребенка и 41 медицинский работник.

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Всего за 18 июня по Украине:

госпитализировано – 571 человек;

выздоровело – 2736 пациентов;

умерло – 40 человек.

За сутки протестировано 49 630 человек, из которых методом ПЦР – 26 463, методом ИФА – 8608. Исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 проведено 14 559.

Что касается летальных случаев, то больше всего человек за сутки скончались в Харьковской (6) и Днепропетровской (5) областях. В Киеве, Киевской, Тернопольской, Запорожской и Николаевской областях зафиксировано по 3 смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В Черкасской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областях количество умерших за сутки от COVID-19 равно 0.

За все время пандемии в Украине:

Заболело – 2 229 044 человека;

Выздоровели – 2 150 708 пациента;

Умерло – 51 992 гражданина;

Проведено ПЦР-тестов – 10 656 207.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 по регионам:

г. Киев — 202 случая;

Винницкая область — 13 случаев;

Волынская область — 32 случая;

Днепропетровская область — 44 случая;

Донецкая область — 23 случая;

Житомирская область — 20 случаев;

Закарпатская область — 15 случаев;

Запорожская область — 42 случая;

Ивано-Франковская область — 11 случаев;

Киевская область — 41 случай;

Кировоградская область — 10 случаев;

Луганская область — 9 случаев;

Львовская область — 61 случай;

Николаевская область — 44 случая;

Одесская область — 33 случая;

Полтавская область — 21 случай;

Ровенская область — 21 случай;

Сумская область — 19 случаев;

Тернопольская область — 6 случаев;

Харьковская область — 63 случая;

Херсонская область — 30 случаев;

Хмельницкая область — 32 случая;

Черкасская область — 26 случаев;

Черновицкая область — 24 случая;

Черниговская область — 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

[ + – ] Количество выздоровевших в три раза превышает количество заболевших Фото: МОЗ

В Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса. За последние сутки привиты 67101 человек. Одну дозу получили 48 656 украинцев, полностью иммунизированы (две дозы) – 18 445 человек.

В течение суток в Украине работали 566 мобильных бригад и 920 пунктов прививки.

По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 712 098 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 700 711 человек, из них получили 1 дозу 1 700 709 человек, полностью иммунизированы 355 790 граждан (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 056 499 прививок.

[ + – ] В Украине по состоянию на утро 19 июня полностью привиты 355 790 человек Фото: МОЗ

Напомним, Минздрав уже готовится к старту возможной кампании иммунизации подростков. По словам главы ведомства Виктора Ляшко, сейчас дети от 0 до 18 лет составляют 6% от общего числа зараженных COVID-19 в Украине. Ранее министр озвучил планы вакцинировать до конца лета 10 млн. украинцев.