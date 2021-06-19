Статистика коронавируса на 19 июня: СOVID-19 унес 40 жизней
Больше всего смертей зафиксировано на Харьковщине и Днепропетровщине. В шести регионах количество летальных случаев равно 0.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 852 новых случая заражения коронавирусом, что более, чем на 100 меньше, чем накануне (967), сообщается на сайте Минздрава Украины. Среди заболевших – 23 ребенка и 41 медицинский работник.
Всего за 18 июня по Украине:
- госпитализировано – 571 человек;
- выздоровело – 2736 пациентов;
- умерло – 40 человек.
За сутки протестировано 49 630 человек, из которых методом ПЦР – 26 463, методом ИФА – 8608. Исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 проведено 14 559.
Что касается летальных случаев, то больше всего человек за сутки скончались в Харьковской (6) и Днепропетровской (5) областях. В Киеве, Киевской, Тернопольской, Запорожской и Николаевской областях зафиксировано по 3 смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В Черкасской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областях количество умерших за сутки от COVID-19 равно 0.
За все время пандемии в Украине:
- Заболело – 2 229 044 человека;
- Выздоровели – 2 150 708 пациента;
- Умерло – 51 992 гражданина;
- Проведено ПЦР-тестов – 10 656 207.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 по регионам:
- г. Киев — 202 случая;
- Винницкая область — 13 случаев;
- Волынская область — 32 случая;
- Днепропетровская область — 44 случая;
- Донецкая область — 23 случая;
- Житомирская область — 20 случаев;
- Закарпатская область — 15 случаев;
- Запорожская область — 42 случая;
- Ивано-Франковская область — 11 случаев;
- Киевская область — 41 случай;
- Кировоградская область — 10 случаев;
- Луганская область — 9 случаев;
- Львовская область — 61 случай;
- Николаевская область — 44 случая;
- Одесская область — 33 случая;
- Полтавская область — 21 случай;
- Ровенская область — 21 случай;
- Сумская область — 19 случаев;
- Тернопольская область — 6 случаев;
- Харьковская область — 63 случая;
- Херсонская область — 30 случаев;
- Хмельницкая область — 32 случая;
- Черкасская область — 26 случаев;
- Черновицкая область — 24 случая;
- Черниговская область — 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса. За последние сутки привиты 67101 человек. Одну дозу получили 48 656 украинцев, полностью иммунизированы (две дозы) – 18 445 человек.
В течение суток в Украине работали 566 мобильных бригад и 920 пунктов прививки.
По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 712 098 человек.
С начала прививочной кампании привито 1 700 711 человек, из них получили 1 дозу 1 700 709 человек, полностью иммунизированы 355 790 граждан (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 056 499 прививок.
Напомним, Минздрав уже готовится к старту возможной кампании иммунизации подростков. По словам главы ведомства Виктора Ляшко, сейчас дети от 0 до 18 лет составляют 6% от общего числа зараженных COVID-19 в Украине. Ранее министр озвучил планы вакцинировать до конца лета 10 млн. украинцев.