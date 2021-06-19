Статистика коронавірусу на 19 червня: СOVID-19 забрав 40 життів
Найбільше смертей зафіксовано на Харківщині та Дніпропетровщині. У шести регіонах кількість летальних випадків дорівнює 0.
За минулу добу в Україні зафіксовано 852 нових випадки зараження коронавірусом, що на 115 менше, ніж напередодні (967), повідомляється на сайті Міністерства охорони здоровʼя України. Серед захворілих – 23 дитини і 41 медичний працівник.
Всього за 18 червня по Україні:
- госпіталізовано – 571 особа;
- одужало – 2736 пацієнтів;
- померло – 40 осіб.
За добу протестовано 49 630 осіб, з яких методом ПЛР – 26 463 на методом ІФА – 8608. Досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 проведено 14 559.
Що стосується летальних випадків, то найбільше людей за добу померли в Харківській (6) і Дніпропетровській (5) областях. У Києві, Київській, Тернопільській, Запорізькій і Миколаївській областях зафіксовано по 3 смерті від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. У Черкаській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській і Вінницькій областях кількість померлих за добу від COVID-19 дорівнює 0.
За весь час пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 229 044 людини;
- Одужали – 2 150 708 пацієнтів;
- Померло – 51 992 громадянина;
- Проведено ПЛР-тестів – 10 656 207.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.
Ситуація із захворюваністю на COVID-19 по регіонах:
- м. Київ – 202 випадки;
- Вінницька область – 13 випадків;
- Волинська область – 32 випадки;
- Дніпропетровська область – 44 випадки;
- Донецька область – 23 випадки;
- Житомирська область – 20 випадків;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 42 випадки;
- Івано-Франківська область – 11 випадків;
- Київська область – 41 випадок;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 9 випадків;
- Львівська область – 61 випадок;
- Миколаївська область – 44 випадки;
- Одеська область – 33 випадки;
- Полтавська область – 21 випадок;
- Рівненська область – 21 випадок;
- Сумська область – 19 випадків;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 63 випадки;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 26 випадків;
- Чернівецька область – 24 випадки;
- Чернігівська область – 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
В Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу. За останню добу щеплені 67 101 чоловік. Одну дозу отримали 48 656 українців, повністю імунізовані (дві дози) – 18 445 осіб.
Протягом доби в Україні працювали 566 мобільних бригад і 920 пунктів щеплення.
Станом на 18 червня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 712 098 осіб.
З початку кампанії по іммунізації щеплено 1 700 711 осіб, з них отримали 1 дозу 1 700 709 осіб, повністю імунізовані 355 790 громадян (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 2 056 499 щеплень.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя вже готується до старту можливої кампанії імунізації підлітків. За словами глави відомства Віктора Ляшка, зараз діти від 0 до 18 років складають 6% від загального числа заражених COVID-19 в Україні. Раніше міністр озвучив плани вакцинувати до кінця літа 10 млн. українців.