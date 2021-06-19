Статистика коронавірусу на 19 червня: СOVID-19 забрав 40 життів

Найбільше смертей зафіксовано на Харківщині та Дніпропетровщині. У шести регіонах кількість летальних випадків дорівнює 0.

За минулу добу в Україні зафіксовано 852 нових випадки зараження коронавірусом, що на 115 менше, ніж напередодні (967), повідомляється на сайті Міністерства охорони здоровʼя України. Серед захворілих – 23 дитини і 41 медичний працівник.

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Всього за 18 червня по Україні:

госпіталізовано – 571 особа;

одужало – 2736 пацієнтів;

померло – 40 осіб.

За добу протестовано 49 630 осіб, з яких методом ПЛР – 26 463 на методом ІФА – 8608. Досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 проведено 14 559.

Що стосується летальних випадків, то найбільше людей за добу померли в Харківській (6) і Дніпропетровській (5) областях. У Києві, Київській, Тернопільській, Запорізькій і Миколаївській областях зафіксовано по 3 смерті від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. У Черкаській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській і Вінницькій областях кількість померлих за добу від COVID-19 дорівнює 0.

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло – 2 229 044 людини;

Одужали – 2 150 708 пацієнтів;

Померло – 51 992 громадянина;

Проведено ПЛР-тестів – 10 656 207.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 по регіонах:

м. Київ – 202 випадки;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 32 випадки;

Дніпропетровська область – 44 випадки;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 42 випадки;

Івано-Франківська область – 11 випадків;

Київська область – 41 випадок;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 61 випадок;

Миколаївська область – 44 випадки;

Одеська область – 33 випадки;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 19 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 63 випадки;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 26 випадків;

Чернівецька область – 24 випадки;

Чернігівська область – 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

[ + – ] Кількість видужали в три рази перевищує кількість хворих Фото: МОЗ

В Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу. За останню добу щеплені 67 101 чоловік. Одну дозу отримали 48 656 українців, повністю імунізовані (дві дози) – 18 445 осіб.

Протягом доби в Україні працювали 566 мобільних бригад і 920 пунктів щеплення.

Станом на 18 червня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 712 098 осіб.

З початку кампанії по іммунізації щеплено 1 700 711 осіб, з них отримали 1 дозу 1 700 709 осіб, повністю імунізовані 355 790 громадян (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 2 056 499 щеплень.

[ + – ] В Україні станом на ранок 19 червня повністю щеплені 355 790 осіб Фото: МОЗ

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя вже готується до старту можливої кампанії імунізації підлітків. За словами глави відомства Віктора Ляшка, зараз діти від 0 до 18 років складають 6% від загального числа заражених COVID-19 в Україні. Раніше міністр озвучив плани вакцинувати до кінця літа 10 млн. українців.