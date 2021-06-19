Днепр ушел под воду из-за сильных ливней (видео)

Ливневки в городе не справляются, сотрудники ГСЧС ежедневно откачивают с улиц по 12 тысяч кубометров воды.

В Днепре после обильных ливней затоплено большое количество автодорог, железнодорожных переездов и частных домовладений.

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Как сообщает местный ресурс 056.ua, самая критическая ситуация сложилась в районе ДЗМО и на жилмассиве "Западный".

Водители рассказывают, что на некоторых участках дорог образовались большие лужи в связи с тем, что ливневки не справляются с большим объемом дождевой воды. В некоторых местах глубина подтопления доходит до "порогов" автомобилей.

[ + – ] Днепр после ливней

Схожая ситуация наблюдается и в других районах областного центра. Пешеходам и водителям приходится чуть ли не плавать: одним по проезжей части, другим – по тротуарам.

[ + – ] Последствия непогоды

Уточняется, что сотрудникам ГСЧС приходится ликвидировать последствия непогоды в регионе уже вторую неделю. Каждый день они откачивают по 12 тысяч кубометров воды со дворов частного сектора и залитых водой дорог.

[ + – ] Автомобили "тонут" в потоках воды

Напомним, в Ялте в результате потопа, спровоцированного ливнями, был полностью затоплен популярный у туристов объект – крокодиляриум. Утверждается, что части рептилий удалось вырваться на свободу.

Также мы рассказывали, что в Керчи местный житель едва не утонул после того, как город был затоплен.

А в мае центр Житомира затопило после сильного ливня. Некоторым горожанам пришла в голову мысль покататься по затопленным водой улицам на гидроциклах и надувных матрасах.