Днепр ушел под воду из-за сильных ливней (видео)

Ливневки в городе не справляются, сотрудники ГСЧС ежедневно откачивают с улиц по 12 тысяч кубометров воды.

У Дніпрі після рясних злив затоплено велику кількість автодоріг, залізничних переїздів і приватних домоволодінь.

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Як повідомляє місцевий ресурс 056.ua, сама критична ситуація склалася в районі ДЗМО і на житловому масиві "Західний".

Водії розповідають, що на деяких ділянках доріг утворилися великі калюжі в зв'язку з тим, що ливневки не справляються з великим обсягом дощової води. У деяких місцях глибина підтоплення доходить до "порогів" автомобілів.

[ + – ] Дніпро після злив

Схожа ситуація спостерігається і в інших районах обласного центру. Пішоходам і водіям доводиться мало не плавати: одним по проїжджій частині, іншим – по тротуарах.

[ + – ] Наслідки негоди

Уточнюється, що співробітникам ДСНС доводиться ліквідовувати наслідки негоди в регіоні вже другий тиждень. Кожен день вони відкачують по 12 тисяч кубометрів води з дворів приватного сектора і залитих водою доріг.

[ + – ] Автомобілі "тонуть" в потоках води

Нагадаємо, в Ялті в результаті потопу, спровокованого зливами, був повністю затоплений популярний у туристів об'єкт – крокоділяріум. Стверджується, що частині рептилій вдалося вирватися на свободу.

Також ми розповідали, що в Керчі місцевий житель ледь не потонув після того, як місто було затоплене.

А в травні центр Житомира затопило після сильної зливи. Деяким городянам прийшла в голову думка покататися по затоплених водою вулицях на гідроциклах і надувних матрацах.