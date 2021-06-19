70 рептилий на свободе: в Ялте затопило крокодиляриум, – СМИ (видео)

Помещение с рептилиями залило водой почти до потолка, что позволило животным выбраться на волю.

В Ялте в результате потопа, спровоцированного ливнями, был полностью затоплен популярный у туристов объект — крокодиляриум.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом в субботу, 19 июня информирует Интерфакс, ссылаясь на директора заведения Виктора Жиленко.

"Затопило помещение полностью. В последние секунды почти всех (животных. – Ред) успели эвакуировать", – заявил он.

При этом, ряд других российских СМИ утверждает, что рептилиям удалось вырваться на волю.

В частности, РенТВ пишет, что бассейн покинули сразу 70 крокодилов.

Жиленко уточнил изданию, что сверху в помещении оставалось 20 сантиметров пространства от потолка, остальное было заполнено водой. Благодаря этому, по его словам, "все, кто хотел выжить, плавали и дышали".

"Ничего страшного не произошло, только крокодилы гуляют", — добавил директор крокодиляриума, не уточнив, где именно "прогуливаются" рептилии.

Телеграм-канал Mach поделился видео происшествия. На кадрах видно, как по затопленному практически до потолка помещению передвигаются крокодилы.

[ + – ] ЧП в Ялте

Напомним, потоки воды затопили Ялту и окрестности города в оккупированном Крыму . По данным журналистов, в результате затопления населенного пункта погиб один человек, еще 8 получили травмы.

Также мы рассказывали, что часть Ялты в буквальном смысле начала уходить под воду, при этом были затоплены пригородные поселки.

Фокус сообщал о том, что житель Керчи чуть не утонул после затопления города. Очевидцы, мимо которых несло мужчину, могли помочь ему лишь советами и снять происходящее на телефоны.