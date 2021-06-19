70 рептилий на свободе: в Ялте затопило крокодиляриум, – СМИ (видео)
Помещение с рептилиями залило водой почти до потолка, что позволило животным выбраться на волю.
В Ялте в результате потопа, спровоцированного ливнями, был полностью затоплен популярный у туристов объект — крокодиляриум.
Об этом в субботу, 19 июня информирует Интерфакс, ссылаясь на директора заведения Виктора Жиленко.
"Затопило помещение полностью. В последние секунды почти всех (животных. – Ред) успели эвакуировать", – заявил он.
При этом, ряд других российских СМИ утверждает, что рептилиям удалось вырваться на волю.
В частности, РенТВ пишет, что бассейн покинули сразу 70 крокодилов.
Жиленко уточнил изданию, что сверху в помещении оставалось 20 сантиметров пространства от потолка, остальное было заполнено водой. Благодаря этому, по его словам, "все, кто хотел выжить, плавали и дышали".
"Ничего страшного не произошло, только крокодилы гуляют", — добавил директор крокодиляриума, не уточнив, где именно "прогуливаются" рептилии.
Телеграм-канал Mach поделился видео происшествия. На кадрах видно, как по затопленному практически до потолка помещению передвигаются крокодилы.
Напомним, потоки воды затопили Ялту и окрестности города в оккупированном Крыму . По данным журналистов, в результате затопления населенного пункта погиб один человек, еще 8 получили травмы.
Также мы рассказывали, что часть Ялты в буквальном смысле начала уходить под воду, при этом были затоплены пригородные поселки.
Фокус сообщал о том, что житель Керчи чуть не утонул после затопления города. Очевидцы, мимо которых несло мужчину, могли помочь ему лишь советами и снять происходящее на телефоны.