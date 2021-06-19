70 рептилій на свободі: в Ялті затопило крокоділяріум, — ЗМІ (відео)

Приміщення з рептиліями залило водою майже до стелі, що дозволило тваринам вибратися на волю.

У Ялті в результаті потопу, спровокованого зливами, був повністю затоплений популярний у туристів об'єкт – крокоділяріум.

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Про це в суботу, 19 червня інформує Інтерфакс, посилаючись на директора закладу Віктора Жиленка.

"Затопило приміщення повністю. В останні секунди майже всіх (тварин. – Ред) встигли евакуювати", – заявив він.

При цьому, ряд інших російських ЗМІ стверджує, що рептиліям вдалося вирватися на волю.

[ + – ] Крокодил

Зокрема, РЕН ТВ пише, що басейн покинули відразу 70 крокодилів.

Жиленко уточнив виданню, що зверху в приміщенні залишалося 20 сантиметрів простору від стелі, решта була заповнена водою. Завдяки цьому, за його словами, "всі, хто хотів вижити, плавали і дихали".

"Нічого страшного не сталося, тільки крокодили гуляють", – додав директор крокоділяріума, не уточнивши, де саме "прогулюються" рептилії.

За інформацією установи, в крокоділяріумі мешкають, в тому числі, і сіамські крокодили – дуже рідкісний вид, що мешкає в прісних річках і на болотах. Дорослі особи відзначають свою індивідуальну територію гучними ударами голови по поверхні води або клацанням щелеп. Максимальний розмір рептилії – до 4 метрів.

[ + – ] Сіамський крокодил

Телеграм-канал Mach поділився відео події. На кадрах видно, як по затопленому практично до стелі приміщенню пересуваються крокодили.

[ + – ] НП в Ялті

Нагадаємо, потоки води затопили Ялту і околиці міста в окупованому Криму. За даними журналістів, в результаті затоплення населеного пункту загинула одна людина, ще 8 отримали травми.

Також ми розповідали, що частина Ялти в буквальному сенсі почала йти під воду, при цьому були затоплені приміські селища.

Фокус повідомляв про те, що житель Керчі мало не потонув після затоплення міста. Очевидці, повз яких несло чоловіка, могли допомогти йому лише порадами і зняти те, що відбувається, на телефони.