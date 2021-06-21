Люстра для натяжної стелі

Вибір люстри для натяжної стелі

Найбільш популярним матеріалом для натяжної стелі є ПВХ плівка, яка кріпиться на спеціальному профілі. При монтажі, люстра встановлюється на деталях, прихованих за поверхнею плівки.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Слід враховувати природу поверхні плівки, тому що вона дуже чутлива до нагрівання і під впливом температури вище 60°C починає втрачати свою форму і розтягуватися.

Саме через перегрів і ризик зіпсувати поверхню варто відмовитися від виробу світильника тарілкового типу з металевою основою, оскільки вона швидко нагрівається. Найкращий варіант — стельовий світильник з плафонами закритого типу.

Крім втрати еластичності, існує великий ризик появи темних кругів на плівці над плафонами. Вони виникають в результаті роботи лампочок розжарювання. Щоб цього уникнути, купують моделі, плафони яких спрямовані вниз. Ще краще — встановлювати інші види ламп, з більш низьким виділенням тепла. Наприклад, з вбудованими LED-лампами.

Які люстри підходять для натяжних стель

Вибираючи люстру, важливо памʼятати про природу полотна, щоб уникнути деформації в результаті перегріву. В усьому іншому, використання світильників більше не обмежується нічим — ви можете купувати той, який вам подобається, і найкраще підходить для оформлення житла.

Якщо поверхня полотна глянцева, необхідно взяти на замітку її дзеркальні властивості — вона буде відображати «начинку» люстри. В такому випадку краще підібрати модель із захованою внутрішньою проводкою.

У магазинах Брілле представлений широкий асортимент люстр для натяжної стелі:

1) стельові. Вони щільно прилягають до поверхні, незалежно від того, наскільки широку основу мають і наскільки масивна їх конструкція.

2) підвіси. Можна встановити підвіси будь-якої довжини. Є моделі, які представляють собою кілька підвісів, що розташовуються на загальній основі. Або ж розмістити три-пʼять окремих екземплярів різної довжини. Завдяки можливості регулювання довжини шнура, можна вкручувати лампочки розжарювання: джерела світла перебувають досить далеко від плівки і не можуть їй нашкодити;

3) класичні підвісні лампи. Вони виглядають дуже красиво. Яку б форму і конфігурацію ви не вибрали, головне, щоб світильник підходив для інтерʼєра. Після установки в нього LED-ламп, за безпеку покриття можна не переживати;

4) сучасні багатофункціональні моделі. Останні технологічні рішення оснащують освітлювальні прилади можливостями, які далеко виходять за рамки функції освітлення. Тепер недостатньо просто освітити приміщення, можна регулювати яскравість світла, відтінок кольору світіння, управляти роботою пультом або зі смартфона. Є варіації, які можна «втопити» в стелю (точкові моделі) — вони відмінно підходять для додаткового освітлення.

Люстри для натяжної стелі в інтер’єрі

Для освітлення в інтерʼєрі підбирають світильник для натяжної стелі не тільки за його зовнішній вигляд. Рішення про покупку також залежить від конфігурації, особливостей установки і підключення обладнання, типу покриття, а також призначення кімнати.

Люстрі для вітальні відводиться центральна роль у висвітленні кімнати, оскільки вітальня — місце, де сімʼя збирається разом. У кімнаті зустрічають гостей, святкують важливі події. Тому світло повинно бути яскравим, теплим або нейтральних відтінків. Розмір виробу залежить від квадратури вітальні. З цієї ж причини можуть вбудовуватися додаткові джерела світла.

Для залу краще конструкція з великою кількістю лампочок малої потужності. Відбиваючись від поверхні, вони зроблять світло глибшим.

Спальня — територія для сну. Вона повинна висвітлюватися неінтенсивним, розсіяним світлом. Він має бути комфортним для очей, сприяти відпочинку. Головне, щоб люстра гармонійно вписувалася в інтерʼєр. Дуже часто основне джерело світла доповнюють точковим підсвічуванням, за допомогою накладних світильників створюють декоративне освітлення.

Кухня, на відміну від інших кімнат, крім загального освітлення, вимагає освітлення робочих зон. Основне джерело світла встановлюють в центрі, додаткові (у вигляді підвісів або бра) — над робочими поверхнями.