Статистика коронавируса на 22 июня: умер 21 человек
Всего за сутки зафиксировали 296 новых случаев COVID-19, из которых 23 — у детей. Больше всего заражений в Киеве и Запорожской области.
За 21 июня по Украине зафиксировано 296 новых случаев заражения коронавирусом, что на 27 меньше, чем накануне (323). Среди заболевших — 23 ребенка и 41 медработник. Об этом утром 22 июня сообщила пресс-служба Минздрава Украины и СНБО.
Всего за 21 июня по Украине:
- умерло — 21;
- госпитализировано — 318 человек;
- выздоровело — 829 пациентов.
За сутки протестировано 17 429 человек, из которых методом ПЦР — 11 881, методом ИФА — 1 448, экспресс-тестами на антиген — 4 100.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2 230 142;
- выздоровели — 2 152 969;
- летальных случаев — 52 053;
- проведено ПЦР-тестов — 10 690 896.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 87 случаев;
- Винницкая область — 2 случая;
- Волынская область — 9 случаев;
- Днепропетровская область — 14 случаев;
- Житомирская область — 3 случая;
- Запорожская область — 30 случаев;
- Киевская область — 3 случая;
- Кировоградская область — 2 случая;
- Луганская область — 3 случая;
- Львовская область — 14 случаев;
- Николаевская область — 18 случаев;
- Одесская область — 17 случаев;
- Полтавская область — 14 случаев;
- Ровенская область — 5 случаев;
- Сумская область — 11 случаев;
- Тернопольская область — 5 случаев;
- Харьковская область — 6 случаев;
- Херсонская область — 7 случаев;
- Хмельницкая область — 6 случаев;
- Черкасская область — 3 случая;
- Черновицкая область — 18 случаев;
- Черниговская область — 19 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 21 июня стало известно, что спикером по COVID-паспортам в ПАСЕ стал "слуга" Юрий Камельчук, который заявлял, что не верит в существование коронавируса.
Также Фокус рассказывал, что коронавирус мог убить в два раза больше украинцев, чем показывает официальная статистика.