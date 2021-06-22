Статистика коронавируса на 22 июня: умер 21 человек

Всего за сутки зафиксировали 296 новых случаев COVID-19, из которых 23 — у детей. Больше всего заражений в Киеве и Запорожской области.

За 21 июня по Украине зафиксировано 296 новых случаев заражения коронавирусом, что на 27 меньше, чем накануне (323). Среди заболевших — 23 ребенка и 41 медработник. Об этом утром 22 июня сообщила пресс-служба Минздрава Украины и СНБО.

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Всего за 21 июня по Украине:

умерло — 21;

госпитализировано — 318 человек;

выздоровело — 829 пациентов.

За сутки протестировано 17 429 человек, из которых методом ПЦР — 11 881, методом ИФА — 1 448, экспресс-тестами на антиген — 4 100.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 230 142;

выздоровели — 2 152 969;

летальных случаев — 52 053;

проведено ПЦР-тестов — 10 690 896.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 87 случаев;

Винницкая область — 2 случая;

Волынская область — 9 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Житомирская область — 3 случая;

Запорожская область — 30 случаев;

Киевская область — 3 случая;

Кировоградская область — 2 случая;

Луганская область — 3 случая;

Львовская область — 14 случаев;

Николаевская область — 18 случаев;

Одесская область — 17 случаев;

Полтавская область — 14 случаев;

Ровенская область — 5 случаев;

Сумская область — 11 случаев;

Тернопольская область — 5 случаев;

Харьковская область — 6 случаев;

Херсонская область — 7 случаев;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черкасская область — 3 случая;

Черновицкая область — 18 случаев;

Черниговская область — 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

[ + – ] Статистика коронавируса на 22 июня Фото: пресс-служба Минздрава [ + – ] Статистика коронавируса на 22 июня Фото: пресс-служба Минздрава

Напомним, 21 июня стало известно, что спикером по COVID-паспортам в ПАСЕ стал "слуга" Юрий Камельчук, который заявлял, что не верит в существование коронавируса.

Также Фокус рассказывал, что коронавирус мог убить в два раза больше украинцев, чем показывает официальная статистика.