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Статистика коронавируса на 22 июня: умер 21 человек

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Фото: Слово і діло | Коронавирус в Украине

Всего за сутки зафиксировали 296 новых случаев COVID-19, из которых 23 — у детей. Больше всего заражений в Киеве и Запорожской области.

За 21 июня по Украине зафиксировано 296 новых случаев заражения коронавирусом, что на 27 меньше, чем накануне (323). Среди заболевших — 23 ребенка и 41 медработник. Об этом утром 22 июня сообщила пресс-служба Минздрава Украины и СНБО.

Всего за 21 июня по Украине:

  • умерло — 21;
  • госпитализировано — 318 человек;
  • выздоровело — 829 пациентов.

За сутки протестировано 17 429 человек, из которых методом ПЦР — 11 881, методом ИФА — 1 448, экспресс-тестами на антиген — 4 100.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 2 230 142;
  • выздоровели — 2 152 969;
  • летальных случаев — 52 053;
  • проведено ПЦР-тестов — 10 690 896.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 87 случаев;
  • Винницкая область — 2 случая;
  • Волынская область — 9 случаев;
  • Днепропетровская область — 14 случаев;
  • Житомирская область — 3 случая;
  • Запорожская область — 30 случаев;
  • Киевская область — 3 случая;
  • Кировоградская область — 2 случая;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Львовская область — 14 случаев;
  • Николаевская область — 18 случаев;
  • Одесская область — 17 случаев;
  • Полтавская область — 14 случаев;
  • Ровенская область — 5 случаев;
  • Сумская область — 11 случаев;
  • Тернопольская область — 5 случаев;
  • Харьковская область — 6 случаев;
  • Херсонская область — 7 случаев;
  • Хмельницкая область — 6 случаев;
  • Черкасская область — 3 случая;
  • Черновицкая область — 18 случаев;
  • Черниговская область — 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине на 21 июня, коронавирус украина, ситуация с коронавирусом, статистика коронавируса
Статистика коронавируса на 22 июня
Фото: пресс-служба Минздрава
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Статистика коронавируса на 22 июня
Фото: пресс-служба Минздрава

Напомним, 21 июня стало известно, что спикером по COVID-паспортам в ПАСЕ стал "слуга" Юрий Камельчук, который заявлял, что не верит в существование коронавируса.

Также Фокус рассказывал, что коронавирус мог убить в два раза больше украинцев, чем показывает официальная статистика.