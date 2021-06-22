Статистика коронавірусу станом на 22 червня: померла 21 людина

Всього за добу зафіксували 296 нових випадків COVID-19, з яких 23 — у дітей. Найбільше заражень в Києві та Запорізькій області.

За 21 червня в Україні зафіксовано 296 нових випадків зараження коронавірусом, що на 27 менше, ніж напередодні (323). Серед захворілих — 23 дитини і 41 медпрацівник. Про це вранці 22 червня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України та РНБО.

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Всього за 21 червня в Україні:

померли — 21;

госпіталізовані — 318 осіб;

видужали — 829 пацієнтів.

За добу протестовано 17 429 осіб, з яких методом ПЛР — 11 881, методом ІФА — 1 448, експрес-тестами на антиген — 4 100.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 230 142;

одужали — 2 152 969;

летальних випадків — 52 053;

проведено ПЛР-тестів — 10 690 896.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ — 87 випадків;

Вінницька область — 2 випадки;

Волинська область — 9 випадків;

Дніпропетровська область — 14 випадків;

Житомирська область — 3 випадки;

Запорізька область — 30 випадків;

Київська область — 3 випадки;

Кіровоградська область — 2 випадки;

Луганська область — 3 випадки;

Львівська область — 14 випадків;

Миколаївська область — 18 випадків;

Одеська область — 17 випадків;

Полтавська область — 14 випадків;

Рівненська область — 5 випадків;

Сумська область — 11 випадків;

Тернопільська область — 5 випадків;

Харківська область — 6 випадків;

Херсонська область — 7 випадків;

Хмельницька область — 6 випадків;

Черкаська область — 3 випадки;

Чернівецька область — 18 випадків;

Чернігівська область — 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

[ + – ] Статистика коронавірусу станом на 22 червня Фото: пресс-служба Минздрава [ + – ] Статистика коронавірусу станом на 22 червня Фото: пресс-служба Минздрава

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що спікером щодо COVID-паспортів у ПАРЄ став "слуга" Юрій Камельчук, який заявляв, що не вірить в існування коронавірусу.

Також Фокус розповідав, що коронавірус міг вбити вдвічі більше українців, ніж показує офіційна статистика.