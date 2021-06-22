Статистика коронавірусу станом на 22 червня: померла 21 людина
Всього за добу зафіксували 296 нових випадків COVID-19, з яких 23 — у дітей. Найбільше заражень в Києві та Запорізькій області.
За 21 червня в Україні зафіксовано 296 нових випадків зараження коронавірусом, що на 27 менше, ніж напередодні (323). Серед захворілих — 23 дитини і 41 медпрацівник. Про це вранці 22 червня повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України та РНБО.
Всього за 21 червня в Україні:
- померли — 21;
- госпіталізовані — 318 осіб;
- видужали — 829 пацієнтів.
За добу протестовано 17 429 осіб, з яких методом ПЛР — 11 881, методом ІФА — 1 448, експрес-тестами на антиген — 4 100.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 230 142;
- одужали — 2 152 969;
- летальних випадків — 52 053;
- проведено ПЛР-тестів — 10 690 896.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м. Київ — 87 випадків;
- Вінницька область — 2 випадки;
- Волинська область — 9 випадків;
- Дніпропетровська область — 14 випадків;
- Житомирська область — 3 випадки;
- Запорізька область — 30 випадків;
- Київська область — 3 випадки;
- Кіровоградська область — 2 випадки;
- Луганська область — 3 випадки;
- Львівська область — 14 випадків;
- Миколаївська область — 18 випадків;
- Одеська область — 17 випадків;
- Полтавська область — 14 випадків;
- Рівненська область — 5 випадків;
- Сумська область — 11 випадків;
- Тернопільська область — 5 випадків;
- Харківська область — 6 випадків;
- Херсонська область — 7 випадків;
- Хмельницька область — 6 випадків;
- Черкаська область — 3 випадки;
- Чернівецька область — 18 випадків;
- Чернігівська область — 19 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що спікером щодо COVID-паспортів у ПАРЄ став "слуга" Юрій Камельчук, який заявляв, що не вірить в існування коронавірусу.
Також Фокус розповідав, що коронавірус міг вбити вдвічі більше українців, ніж показує офіційна статистика.