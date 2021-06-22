Бог простит? Под Днепром женщина перекрестилась перед церковью и пошла ее обворовывать (видео)

В День Святой Троицы воровка привела к храму ребенка, который помогал ей выкапывать туи.

В городе Каменское Днепропетровской области две женщины обворовали церковь, выкопав из клумбы декоративные туи. На видео с камеры наблюдения видно, что перед тем, как приступить к процессу одна из женщин перекрестилась перед воротами церкви.

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Соответствущее видео опубликовали в местном Telegram-канале "Х*евый Днепр".

Судя по датам на камерах наблюдения, женщины приходили обворовывать церковь дважды — 17 и 20 июня. Во время второго помещения вместе с ними был ребенок, который также помогал выкапывать туи.

[ + – ] В Каменском женщина перекрестилась и начала обворовывать церковь

Примечательно, что 20 июня в Украине отмечали большой церковный праздник — День Святой Троицы.

Напомним, недавно на Лукьяновке в Киеве открыли необычный ларек, в котором начали продавать церковные угощения и кофе.

А в начале июня стало известно о том, что Укрпочта продала на Кировоградщине здание церкви. Его выкупила Украинская православная церковь Московского патриархата, которая теперь сможет использовать объект по прямому назначению.