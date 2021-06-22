Бог пробачить? Під Дніпром жінка перехрестилася перед церквою і пішла її обкрадати (відео)

У День Святої Трійці злодійка привела до храму дитину, яка допомагала їй викопувати туї.

У місті Камʼянське Дніпропетровської області дві жінки обікрали церкву, викопавши з клумби декоративні туї. На відео з камери спостереження видно, що перед тим, як приступити до процесу, одна з жінок перехрестилася перед воротами церкви.

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Відповідне відео опублікували в місцевому Telegram-каналі "Х * овий Дніпро".

Судячи з дат на камерах спостереження, жінки приходили обкрадати церкву двічі — 17 і 20 червня. Під час другого разу разом з ними була дитина, яка також допомагала викопувати туї.

[ + – ] У Кам'янському жінка перехрестилася і почала обкрадати церкву

Примітно, що 20 червня в Україні відзначали велике церковне свято — День Святої Трійці.

Нагадаємо, нещодавно на Лукʼянівці в Києві відкрили незвичайний кіоск, у якому почали продавати церковні частування і каву.

А на початку червня стало відомо про те, що Укрпошта продала на Кіровоградщині будівлю церкви. Її викупила Українська православна церква Московського патріархату, яка тепер зможе використовувати обʼєкт за прямим призначенням.