В Украине в ближайшие дни уровень заражения будет на уровне 400–600 человек, – ученые

Сегодня количество положительных тестов, по сравнению с пиком в начале апреля, уменьшилось в 25 раз. Новых заражений – в 20, а летальных случаев – в 9.

В последние недели отмечается уменьшение всех эпидемических показателей во всех регионах Украины. Количество новых заражений, положительных ПЦР-тестов и летальных случаев уменьшается вдвое за 12–14 дней. Об этом говорится в еженедельном обзоре текущей эпидемической ситуации, опубликованном 22 июня Национальной академией наук (НАН) Украины.

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Количество новых заражений составляет в среднем 736 в день, а смертей – 41.

[ + – ] Динамика новых случаев COVID-19 (данные Минздрава)

Число новых случаев публикуется с опозданием примерно на 1 неделю от даты тестирования, а количество новых положительных ПЦР-тестов на сегодня составляет 580 в день. Позитивность ПЦР-тестов снизилась до 3,2% против 4,2% неделю назад и 5,4% две недели назад.

На сегодня, по сравнению с пиковым периодом начала апреля, количество положительных тестов упало в 25 раз, новых заражений – в 20 раз, летальных случаев – в 9 раз. Статистика примерно соответствуют июлю 2020 года с той разницей, что тогда был тренд медленного роста, а сейчас – стабильного быстрого падения.

Однако обеспокоенность вызывает быстрое распространение штамма "Дельта" в европейских странах, отмечают авторы обзора НАН. В странах, где он уже стал доминирующим (Великобритания, Россия, Португалия), наблюдается быстрое ухудшение эпидемической ситуации. Ожидается, что к концу лета "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы.

Из-за низкого уровня вакцинации и большого поток людей через границу с РФ "Дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и это будет иметь тяжелые последствия.

Так, в Московской области число госпитализаций уже три недели растет на 40% за неделю, а свободными остаются менее 11% коек. Для сравнения: недельные темпы роста числа госпитализаций в Украине во время мартовской – апрельской волны не превышали 30%, а в Киеве рост на 40% был только в течение одной недели на начальном этапе роста.

Ученые НАН отмечают, что в Украине практически не ведется работа по секвенированию образцов вирусов в реальном времени. Но информация о циркулирующих в стране штаммах имеет критическое значение для среднесрочного (на несколько месяцев) прогнозирования эпидемической динамики в стране.

Пока же ученые сделали вывод, что учитывая равномерность и стабильность темпов падения по всей территории Украины, уменьшение числа новых заражений ожидается в течение еще нескольких недель, а среднее количество новых случаев снизится до 400–600 в день в течение следующих двух недель.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, чем опасен индийский штамм коронавируса.

За 21 июня в Украине зафиксировано 296 новых случаев заражения коронавирусом, что на 27 меньше, чем накануне (323).