"Ковид на стероидах". В России рассказали, чем опасен индийский штамм коронавируса

"Картина заболевания более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом… Он злее".

Дельта-коронавирус, или индийский штамм, сокращает период перехода к тяжелой форме заболевания и время появления антител. Об этом рассказал один из создателей вакцины "Спутиник V" Александр Гинцбург.

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"Картина заболевания более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом… Он злее", – добавил вирусолог.

Индийский штамм – это мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, он появился в Индии осенью 2020 года. Имеет обозначение B.1.617.2.

Особенности дельта-коронавируса (индийского):

Он в шесть раз заразнее уханьского, британского, южноафриканского и бразильского штаммов. Он вызвал рекордную волну эпидемии в Индии этой весной и сейчас распространяется во многих странах, вытесняя другие штаммы.

В Великобритании, где "Дельта" стал доминирующим, больные теперь чаще всего жалуются на головную боль, боль в горле, повышенную температуру и насморк. Поэтому коронавирус теперь легко принять за простуду или обычный грипп, пишет The Mirror.

В Индии у пациентов часто встречается диарея, а высокая температура, кашель и потеря обоняния – реже.

Инкубационный период у "Дельты" составляет четыре-пять дней вместо семи-девяти у предыдущих версий.

Есть предположения, что индийский штамм приводит к более тяжелым последствиям, в частности, у пациентов чаще образуются тромбы, что ведет к риску развития различных тяжелых заболеваний.

Зараженные "Дельтой" чаще попадают в больницу – в 2,6 раза по сравнению с британским штаммом. Почти в 1,7 раза выше риск, что заболевшему потребуется скорая помощь, сообщает The Guardian.

"Вариант "Дельта" – это ковид на стероидах. Вы можете находиться меньше времени среди людей и все равно подвергнуться его воздействию", – сказал CNN бывший советник Белого дома по реагированию на COVID-19 Энди Славитт.

Сообщения о воздействии "Дельты" на вакцинированных противоречивы. В ВОЗ призывают дождаться результатов более детальных исследований и говорят, что пока нет доказательств того, что вакцины на него не действуют. Однако в ряде стран отмечают, что эффективность вакцин в отношении "Дельты", как минимум, ниже, чем в отношении других вариантов.

Напомним, в НАН Украины считают, что индийский штамм может прийти в нашу страну из России, где уже четверть всех случаев вызваны "Дельтой".

В ВОЗ заявляли, что индийский штамм может закрепиться в Европе из-за ослабления карантина. В середине мая ВОЗ признала индийский вариант "угрозой глобального масштаба", заявив, что тот быстрее распространяется и может обходить некоторые виды защиты.