"Ковід на стероїдах". У Росії розповіли, чим небезпечний індійський штам коронавірусу

"Картина захворювання більш агресивна. Протікає більш блискавично порівняно з уханьским штамом... Він зліше".

Дельта-коронавірус, або індійський штам, скорочує період переходу до важкої форми захворювання і час появи антитіл. Про це розповів один з творців вакцини "Спутінік V" Олександр Гінзбург.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Картина захворювання більш агресивна. Протікає більш блискавично порівняно з уханьским штамом... Він зліше", — додав вірусолог.

Індійський штам — це мутований варіант коронавірусу SARS-CoV-2, він з'явився в Індії восени 2020 року. Має позначення B.1.617.2.

Особливості дельта-коронавірусу (індійського):

Він в шість разів заразнее уханьского, британського, південноафриканського і бразильського штамів. Він викликав рекордну хвилю епідемії в Індії цієї весни і зараз поширюється в багатьох країнах, витісняючи інші штами.

У Великобританії, де "Дельта" став домінуючим, хворі тепер найчастіше скаржаться на головний біль, біль в горлі, підвищену температуру і нежить. Тому коронавірус тепер легко прийняти за застуду або звичайний грип, пише The Mirror.

В Індії у пацієнтів часто зустрічається діарея, а висока температура, кашель і втрата нюху — рідше.

Інкубаційний період у "Дельти" становить чотири-п'ять днів замість семи-дев'яти у попередніх версій.

Є припущення, що індійський штам призводить до більш тяжких наслідків, зокрема, у пацієнтів частіше утворюються тромби, що веде до ризику розвитку різних важких захворювань.

Заражені "Дельтою" частіше потрапляють до лікарні — у 2,6 рази в порівнянні з британським штамом. Майже в 1,7 рази вище ризик, що хворому потрібна швидка допомога, повідомляє The Guardian.

"Варіант "Дельта" - це ковід на стероїдах. Ви можете перебувати менше часу серед людей і все одно піддатися його впливу", — сказав CNN колишній радник Білого дому з реагування на COVID-19 Енді Славітт.

Повідомлення про вплив "Дельти" на вакцинованих суперечливі. У ВООЗ закликають дочекатися результатів більш детальних досліджень і кажуть, що поки немає доказів того, що вакцини на нього не діють. Однак в ряді країн відзначають, що ефективність вакцин щодо "Дельти", як мінімум, нижче, ніж по відношенню до інших варіантів.

Нагадаємо, в НАН України вважають, що індійскій штам може прийти в нашу країну з Росії, де вже чверть всіх випадків викликані "Дельтою".

У ВООЗ заявляли, що індійський штам може закріпитися в Європі через ослаблення карантину. В середині травня ВООЗ визнала індійський варіант "загрозою глобального масштабу", заявивши, що той швидше поширюється і може обходити деякі види захисту.