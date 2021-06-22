В Україні найближчими днями рівень зараження буде на рівні 400-600 осіб, — вчені

Сьогодні кількість позитивних тестів, порівняно з піком на початку квітня, зменшилася у 25 разів. Нових заражень — у 20, а летальних випадків — у 9.

В останні тижні спостерігається зменшення всіх епідемічних показників у всіх регіонах України. Кількість нових заражень, позитивних ПЛР-тестів і летальних випадків зменшується вдвічі за 12-14 днів. Про це йдеться у щотижневому огляді поточної епідемічної ситуації, яка опублікована вчора, 22 червня, Національною академією наук (НАН) України.

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Кількість нових заражень становить в середньому 736 на день, а смертей — 41.

[ + – ] Динаміка нових випадків COVID-19 (дані МОЗ)

Число нових випадків публікується із запізненням приблизно на 1 тиждень від дати тестування, а кількість нових позитивних ПЛР-тестів на сьогодні становить 580 на день. Позитивність ПЛР-тестів знизилася до 3,2% проти 4,2% тиждень тому і 5,4% два тижні тому.

На сьогодні, порівняно з піковим періодом початку квітня, кількість позитивних тестів впала у 25 разів, нових заражень — у 20 разів, летальних випадків — у 9 разів. Статистика приблизно відповідає липню 2020 року з тією різницею, що тоді був тренд повільного зростання, а зараз — стабільного швидкого падіння.

Однак стурбованість викликає швидке поширення штаму "Дельта" в європейських країнах, зязначають автори огляду НАН. У країнах, де він уже став домінуючим (Великобританія, Росія, Португалія), спостерігається швидке погіршення епідемічної ситуації. Очікується, що до кінця літа "Дельта" домінуватиме на всій території Європи.

Через низький рівень вакцинації і великий потік людей через кордон з РФ "Дельта" може поширитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, і це буде мати важкі наслідки.

Так, у Московській області число госпіталізацій вже три тижні зростає на 40% за тиждень, а вільними залишаються менше 11% ліжок. Для порівняння: тижневі темпи зростання числа госпіталізацій в Україні під час березневої-квітневої хвилі не перевищували 30%, а в Києві зростання на 40% було тільки протягом одного тижня на початковому етапі зростання.

Вчені НАН зазначають, що в Україні практично не ведеться робота з секвенування зразків вірусів ув реальному часі. Але інформація про циркулюючі в країні штами має критичне значення для середньострокового (на кілька місяців) прогнозування епідемічної динаміки в країні.

Поки ж вчені зробили висновок, що з огляду на рівномірність і стабільність темпів падіння по всій території України, зменшення числа нових заражень очікується протягом ще декількох тижнів, а середня кількість нових випадків знизиться до 400-600 на день протягом наступних двох тижнів.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, чим небезпечний індійський штам коронавірусу.

За 21 червня в Україні зафіксовано 296 нових випадків зараження коронавірусом, що на 27 менше, ніж напередодні (323).