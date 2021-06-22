"Усы покажи свои": в Киеве разоблачили мужчину, который просил деньги под видом бабушки (видео)

Как утверждают авторы, прохожий "почувствовал что-то странное", поэтому он подошел к "бабушке", которая оказалась с усами и не такой старой

В центре Киеве блогеры разоблачили мужчину попрошайку, который притворялся бабушкой. Об этом сообщаюется на странице пользователя Светлана Мащенко в Yotube.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На видео запечатлен человек в платке и теплом пальто. Он сидит таким образом, что его лицо не видно, наклонившись к плитке. К нему подходит человек, который заглядывает в лицо "бабушке", но оказывается, что это вовсе не бабушка, а мужчина. Он переоделся и просил милостыни, судя по всему, в центре Киева на Крещатике.

"В Киеве парень, проходя мимо нищих, почувствовал что-то странное. Он подошел к "бабке", чтобы взглянуть ей в лицо, а она оказалась с усами и не такая уж и старая", — подписано видео.

Напомним, в Киеве бабушка попрошайничала у супермаркета, а затем уехала на такси. По словам кассира, бабушка "зарабатывает" по 900 гривен в день и часто просит оплатить покупку продуктов в магазине у прохожих.

Ранее 67-летняя пенсионерка из Прилук отдала почти миллион гривен за "снятие порчи". Пожилая клиентка встретила двух женщин, которые сообщили ей о сглазе, от которого якобы страдает вся ее семья.