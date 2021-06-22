"Вуса покажи свої": у Києві викрили чоловіка, який просив гроші під виглядом бабусі (відео)

Як стверджують автори, перехожий "відчув щось дивне", тому він підійшов до "бабусі", яка виявилася з вусами і не такою старою

У центрі Києві блогери викрили чоловіка жебрака, який прикидався бабусею. Про це повідомляється на сторінці користувача Світлани Мащенко в Youtube.

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На відео зображений чоловік у хустці і теплому пальті. Він сидить таким чином, що його обличчя не видно, нахилившись до плитки. До нього підходить чоловік, який заглядає в обличчя "бабусі", але виявляється, що це зовсім не бабуся, а чоловік. Він переодягнувся і просив милостині, судячи з усього, у центрі Києва на Хрещатику.

"У Києві хлопець, проходячи повз жебраків, відчув щось дивне. Він підійшов до "бабці", щоб поглянути їй в обличчя, а вона виявилася з вусами і не така вже й стара", — підписане відео.

Нагадаємо, що в Києві бабуся жебракувала біля супермаркету, а потім поїхала на таксі. За словами касира, бабуся "заробляє" по 900 гривень на день і часто просить оплатити покупку продуктів у магазині в перехожих.

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