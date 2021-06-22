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Полицейские Украины и Молдовы перекрыли канал поставки героина из Ирана в ЕС (фото, видео)

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Фото: Нацполиция Украины

Внутри кирпичей участники схемы пытались спрятать и провезти 235 кг героина на 10 млн евро.

Фигуранты дела – граждане Турции и Молдовы – поставляли героин из Ирана в Евросоюз через территорию Украины, сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. 

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Подозреваемые зарегистрировали несколько строительных компаний и в пустотелых кирпичах доставляли героин сначала в Молдову, а потом в страны ЕС. В Молдове у них были склады, где героин извлекали из кирпичей и фасовали. 

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"В ходе спецоперации изъято 235 килограммов героина на сумму 10 млн евро", – сказал Клименко.

В поле зрения украинских полицейских подозреваемые попали в конце прошлого года: они планировали наладить поставки героина в особо крупных размерах по заранее разработанной схеме.

Следователи Национальной полиции начали уголовное производство и инициировали подписание международного договора с правоохранителями Молдовы о создании совместной следственной группы.

В процессе документирования выяснилось, что злоумышленники тщательно готовились к поставке героина. Они изучали маршрут движения грузовиков, вникали в тонкости пересечения границ и процедурные проверки. "Решив, что хорошо подготовились, они попробовали переправить большую партию героина", – сообщил начальник департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергей Федченко.

В международной спецоперации приняли участие около ста правоохранителей Украины и Молдовы.

"Организаторы схемы – лица с криминальным прошлым, которые специализировались на контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупных размерах", – отметил Федченко.

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Семеро человек задержаны. Им будет предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в составе организованной преступной группы и контрабанде героина.

Напомним, во Львове привлекают к ответственности группу полицейских, которых подозревают создании сети по продаже наркотиков и фальсификации производств.

Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) опубликовал отчет за 2020 год, в котором назвал потребление наркотических веществ пожилыми людьми "скрытой эпидемией". Эксперты уверены, что за последние годы наркозависимость старшего населения значительно возросла.