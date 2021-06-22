Поліцейські України і Молдови перекрили канал постачання героїну з Ірану в ЄС (фото, відео)

Всередині цегли учасники схеми намагалися заховати і провезти 235 кг героїну на 10 млн євро.

Фігуранти справи — громадяни Туреччини і Молдови — поставляли героїн з Ірану до Євросоюзу через територію України, повідомив глава Нацполіції України Ігор Клименко.

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Підозрювані зареєстрували кілька будівельних компаній і в пустотілих цеглинах доставляли героїн спочатку в Молдову, а потім в країни ЄС. У Молдові у них були склади, де героїн витягували з цегли та фасували.

"Під час спецоперації вилучено 235 кілограмів героїну на суму 10 млн євро", — сказав Клименко.

В поле зору українських поліцейських підозрювані потрапили в кінці минулого року: вони планували налагодити поставки героїну в особливо великих розмірах за заздалегідь розробленою схемою.

Слідчі Національної поліції почали кримінальне провадження та ініціювали підписання міжнародного договору з правоохоронцями Молдови про створення спільної слідчої групи.

У процесі документування зʼясувалося, що зловмисники ретельно готувалися до постачання героїну. Вони вивчали маршрут руху вантажівок, вникали у тонкощі перетину кордонів і процедурні перевірки. "Вирішивши, що добре підготувалися, вони спробували переправити велику партію героїну", — повідомив начальник департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергій Федченко.

У міжнародній спецоперації взяли участь близько ста правоохоронців України і Молдови.

"Організатори схеми — особи з кримінальним минулим, які спеціалізувалися на контрабанді та збуті наркотиків в особливо великих розмірах", — зазначив Федченко.

Семеро осіб затримано. Їм буде предʼявлено звинувачення у незаконному обороті наркотиків в складі організованої злочинної групи і контрабанді героїну.

Нагадаємо, у Львові притягують до відповідальності групу поліцейських, яких підозрюють у створенні мережі з продажу наркотиків і фальсифікації виробництв.

Міжнародний комітет з контролю над наркотиками (МККН) опублікував звіт за 2020 рік, в якому назвав споживання наркотичних речовин літніми людьми "прихованою епідемією". Експерти впевнені, що за останні роки наркозалежність старшого населення значно зросла.