В Днепропетровской области полицейский "допросил" мертвеца, чтобы закрыть дело (видео)
Оперативник составил протокол и подделал подпись человека, который умер за шесть лет до происшествия. Сотрудник полиции намерен обжаловать судебный приговор.
В Днепропетровской области полицейский во время расследования прикрепил к уголовному производству показания давно умершего мужчины. Об этом стало известно программе "ТСН".
В 2017 году жительница села Бородаевка Наталья Нестеренко зафиксировала побои и сообщила в полицию о нападении соседа на улице. По словам женщины, селянин душил ее, сдавливая шею руками, заламывал и угрожал смертью. Жена предполагаемого преступника утверждает, что нападения не было, а мужчина просто "послал" Наталью.
Правоохранители открыли производство о покушении на убийство, но дело до суда так и не довели. К материалам приобщили показания свидетеля Николая Белецкого, который якобы находился дома и видел, что в тот день по соседству все было спокойно и никакого нападения не произошло. При этом дом мужчины находится в 500 метрах от места инцидента, а обзору мешают деревья.
Как оказалось, гражданин не мог дать такие показания, потому как умер примерно за шесть лет до происшествия. Одноклассники показали журналистам могилу Николая Белецкого. Узнав об этом, Наталья Нестеренко пожаловалась в прокуратуру, которая открыла дело.
"С целью создания искусственных показателей по работе оперативный работник, подделал официальный документ — протокол допроса свидетеля. И выполнил за него подпись", — поделился начальник отдела Днепропетровской областной прокуратуры Владимир Тимошенко.
Экспертиза подтвердила факт подделки подписи на протоколе. В итоге суд признал вину оперативника и обязал его выплатить 34 тысячи гривен штрафа и 4 тысячи гривен за судебные издержки. Приговор пока не вступил в силу, и полицейский намерен обжаловать его в вышестоящих инстанциях, тем временем он продолжает нести службу в Верхнеднепровском отделении.
Стоит отметить, что другая жительница села, Наталья Бондаренко, утверждает: видела от начала и до конца, как земляк напал на соседку, вырвал ей волосы и нанес ссадину под глазом. По словам женщины, она давала показания, однако их не приобщили к материалам производства.
"Я говорю одно, они подписывали — и получалось совсем другое", — отметила Наталья.
Ранее стало известно, что полицейская продавала полкило кокаина, украденного со склада вещдоков в Одессе. По данным СБУ, правоохранительница вместе с сообщниками неоднократно сбывала наркотики и психотропные вещества на улицах города.
Житель села в Ровенской области ударил вилами полицейского, который хотел оштрафовать его за езду без шлема. Вскоре после инцидента мужчину нашли пьяным неподалеку от дома, ему инкриминируют нападение на правоохранителя при исполнении обязанностей.