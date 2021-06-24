В Днепропетровской области полицейский "допросил" мертвеца, чтобы закрыть дело (видео)

Оперативник составил протокол и подделал подпись человека, который умер за шесть лет до происшествия. Сотрудник полиции намерен обжаловать судебный приговор.

В Днепропетровской области полицейский во время расследования прикрепил к уголовному производству показания давно умершего мужчины. Об этом стало известно программе "ТСН".

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В 2017 году жительница села Бородаевка Наталья Нестеренко зафиксировала побои и сообщила в полицию о нападении соседа на улице. По словам женщины, селянин душил ее, сдавливая шею руками, заламывал и угрожал смертью. Жена предполагаемого преступника утверждает, что нападения не было, а мужчина просто "послал" Наталью.

Правоохранители открыли производство о покушении на убийство, но дело до суда так и не довели. К материалам приобщили показания свидетеля Николая Белецкого, который якобы находился дома и видел, что в тот день по соседству все было спокойно и никакого нападения не произошло. При этом дом мужчины находится в 500 метрах от места инцидента, а обзору мешают деревья.

[ + – ] Наталья Нестеренко, которая заявила о нападении соседа Фото: Скриншот

Как оказалось, гражданин не мог дать такие показания, потому как умер примерно за шесть лет до происшествия. Одноклассники показали журналистам могилу Николая Белецкого. Узнав об этом, Наталья Нестеренко пожаловалась в прокуратуру, которая открыла дело.

"С целью создания искусственных показателей по работе оперативный работник, подделал официальный документ — протокол допроса свидетеля. И выполнил за него подпись", — поделился начальник отдела Днепропетровской областной прокуратуры Владимир Тимошенко.

Экспертиза подтвердила факт подделки подписи на протоколе. В итоге суд признал вину оперативника и обязал его выплатить 34 тысячи гривен штрафа и 4 тысячи гривен за судебные издержки. Приговор пока не вступил в силу, и полицейский намерен обжаловать его в вышестоящих инстанциях, тем временем он продолжает нести службу в Верхнеднепровском отделении.

Стоит отметить, что другая жительница села, Наталья Бондаренко, утверждает: видела от начала и до конца, как земляк напал на соседку, вырвал ей волосы и нанес ссадину под глазом. По словам женщины, она давала показания, однако их не приобщили к материалам производства.

"Я говорю одно, они подписывали — и получалось совсем другое", — отметила Наталья.

Ранее стало известно, что полицейская продавала полкило кокаина, украденного со склада вещдоков в Одессе. По данным СБУ, правоохранительница вместе с сообщниками неоднократно сбывала наркотики и психотропные вещества на улицах города.

Житель села в Ровенской области ударил вилами полицейского, который хотел оштрафовать его за езду без шлема. Вскоре после инцидента мужчину нашли пьяным неподалеку от дома, ему инкриминируют нападение на правоохранителя при исполнении обязанностей.