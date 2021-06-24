У Дніпропетровській області поліцейський "допитав" мерця, щоб закрити справу (відео)

Як повідомила прокуратура, оперативник склав протокол і підробив підпис чоловіка, який помер за шість років до події. Співробітник поліції має намір оскаржити судовий вирок.

У Дніпропетровській області поліцейський під час розслідування прикріпив до кримінального провадження свідчення давно померлого чоловіка. Про це стало відомо програмі "ТСН".

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У 2017 році мешканка села Бородаївка Наталія Нестеренко зафіксувала побої і повідомила в поліцію про напад сусіда на вулиці. За словами жінки, селянин душив її, стискаючи шию руками, заламував і погрожував смертю. Дружина ймовірного злочинця стверджує, що нападу не було, а чоловік просто "послав" Наталю.

Правоохоронці відкрили провадження про замах на вбивство, але справу до суду так і не довели. До матеріалів долучили показання свідка Миколи Білецького, який нібито перебував удома і бачив, що в той день по сусідству все було спокійно і ніякого нападу не відбулося. При цьому будинок чоловіка за 500 метрів від місця інциденту, а огляду заважають дерева.

[ + – ] Наталія Нестеренко, яка заявила про напад сусіда Фото: Скриншот

Як виявилося, громадянин не міг дати такі свідчення, оскільки помер приблизно за шість років до події. Однокласники показали журналістам могилу Миколи Білецького. Дізнавшись про це, Наталія Нестеренко поскаржилася в прокуратуру, яка відкрила справу.

"З метою створення штучних показників на роботі оперативний працівник підробив офіційний документ — протокол допиту свідка. І виконав за нього підпис", — поділився начальник відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Володимир Тимошенко.

Експертиза підтвердила факт підробки підпису на протоколі. У результаті суд визнав провину оперативника і зобовʼязав його виплатити 34 тисячі гривень штрафу та 4 тисячі гривень за судові витрати. Вирок поки не набув чинності, і поліцейський має намір оскаржити його у вищих інстанціях, тим часом він продовжує нести службу у Верхньодніпровському відділенні.

Варто зазначити, що інша мешканка села, Наталія Бондаренко, стверджує: бачила від початку і до кінця, як земляк напав на сусідку, вирвав їй волосся і наніс синець під оком. За словами жінки, вона давала свідчення, однак їх не долучили до матеріалів провадження.

"Я говорю одне, вони підписували — і виходило зовсім інше", — зазначила Наталія.

Раніше стало відомо, що поліцейська продавала півкіло кокаїну, вкраденого зі складу речових доказів в Одесі. За даними СБУ, правоохоронниця разом зі спільниками неодноразово збувала наркотики і психотропні речовини на вулицях міста.

Житель села в Рівненській області вдарив вилами поліцейського, який хотів оштрафувати його за їзду без шолома. Незабаром після інциденту чоловіка знайшли пʼяним неподалік від будинку, йому інкримінують напад на правоохоронця при виконанні обовʼязків.