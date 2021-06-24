У Дніпропетровській області поліцейський "допитав" мерця, щоб закрити справу (відео)
Як повідомила прокуратура, оперативник склав протокол і підробив підпис чоловіка, який помер за шість років до події. Співробітник поліції має намір оскаржити судовий вирок.
У Дніпропетровській області поліцейський під час розслідування прикріпив до кримінального провадження свідчення давно померлого чоловіка. Про це стало відомо програмі "ТСН".
У 2017 році мешканка села Бородаївка Наталія Нестеренко зафіксувала побої і повідомила в поліцію про напад сусіда на вулиці. За словами жінки, селянин душив її, стискаючи шию руками, заламував і погрожував смертю. Дружина ймовірного злочинця стверджує, що нападу не було, а чоловік просто "послав" Наталю.
Правоохоронці відкрили провадження про замах на вбивство, але справу до суду так і не довели. До матеріалів долучили показання свідка Миколи Білецького, який нібито перебував удома і бачив, що в той день по сусідству все було спокійно і ніякого нападу не відбулося. При цьому будинок чоловіка за 500 метрів від місця інциденту, а огляду заважають дерева.
Як виявилося, громадянин не міг дати такі свідчення, оскільки помер приблизно за шість років до події. Однокласники показали журналістам могилу Миколи Білецького. Дізнавшись про це, Наталія Нестеренко поскаржилася в прокуратуру, яка відкрила справу.
"З метою створення штучних показників на роботі оперативний працівник підробив офіційний документ — протокол допиту свідка. І виконав за нього підпис", — поділився начальник відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Володимир Тимошенко.
Експертиза підтвердила факт підробки підпису на протоколі. У результаті суд визнав провину оперативника і зобовʼязав його виплатити 34 тисячі гривень штрафу та 4 тисячі гривень за судові витрати. Вирок поки не набув чинності, і поліцейський має намір оскаржити його у вищих інстанціях, тим часом він продовжує нести службу у Верхньодніпровському відділенні.
Варто зазначити, що інша мешканка села, Наталія Бондаренко, стверджує: бачила від початку і до кінця, як земляк напав на сусідку, вирвав їй волосся і наніс синець під оком. За словами жінки, вона давала свідчення, однак їх не долучили до матеріалів провадження.
"Я говорю одне, вони підписували — і виходило зовсім інше", — зазначила Наталія.
Раніше стало відомо, що поліцейська продавала півкіло кокаїну, вкраденого зі складу речових доказів в Одесі. За даними СБУ, правоохоронниця разом зі спільниками неодноразово збувала наркотики і психотропні речовини на вулицях міста.
Житель села в Рівненській області вдарив вилами поліцейського, який хотів оштрафувати його за їзду без шолома. Незабаром після інциденту чоловіка знайшли пʼяним неподалік від будинку, йому інкримінують напад на правоохоронця при виконанні обовʼязків.