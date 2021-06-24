Украинцев, застрявших в Греции из-за проблем у туроператора, вывезут 25 и 26 июня

Оператор Mouzenidis Travel сообщил о продлении заморозки исполнения своих обязательств до 31 июля. В Украину вернутся около 500 человек.

В связи с приостановлением деятельности греческой туристической компании Mouzenidis Travel украинский МИД, Госагентство туризма и туроператоры "работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением наших туристов на родину", – говорится в комментарии представителя МИД.

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25 и 26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники – Киев, Салоники – Львов и Ираклион – Киев, которыми в Украину смогут вернуться около 500 человек.

В МИД добавили, что клиенты Mouzenidis Travel перед поездкой в Грецию должны обязательно связаться с отелем для проверки наличия бронирования.

Между тем, 24 июня Mouzenidis Travel сообщил о продлении приостановки туров в Грецию. Ранее сообщалось, что они возобновятся 26 июня, теперь же конечной датой названо 31 июля.

"Мы находимся в затруднительном положении и вынуждены объявить, что потребности, которые побудили нашу компанию Mouzenidis Travel Greece временно приостановить выполнение своих обязательств, еще не решены. Исходя из этого объявленную приостановку вынуждены продлить на период с 27/06 до 31/07/2021", – говорится в сообщении компании.

Напомним, 17 июня Mouzenidis Travel сообщила, что приостанавливает обслуживание клиентов до 26 июня из-за "технических и юридических процедур" и предлагает переносить туры на даты с 1 сентября 2021 года или на лето 2022 года. Позже директор представительского офиса в Одессе Ольга Кобзарь уточнила, что это остановка связана с процессом передачи наследства — основатель и президент компании Борис Музенидис скончался в марте этого года. При этом клиенты предполагают, что происходящее может быть связано с банкротством компании.

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