Українців, які застрягли в Греції через проблеми в туроператора, вивезуть 25 і 26 червня

Оператор Mouzenidis Travel повідомив про продовження заморозки виконання своїх зобов'язань до 31 липня. В Україну повернуться майже 500 осіб.

У звʼязку з призупиненням діяльності грецької туристичної компанії Mouzenidis Travel українське МЗС, Держагентство туризму і туроператори "працюють над вирішенням проблем із поселенням у готелях і поверненням наших туристів на батьківщину", — йдеться в коментарі речника МЗС.

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25 і 26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки — Київ, Салоніки — Львів та Іракліон — Київ, якими в Україну зможуть повернутися майже 500 осіб.

В МЗС додали, що клієнти Mouzenidis Travel перед поїздкою до Греції повинні обовʼязково звʼязатися з готелем для перевірки наявності бронювання.

Тим часом 24 червня Mouzenidis Travel повідомив про продовження припинення турів до Греції. Раніше повідомлялося, що вони відновляться 26 червня, тепер же кінцевою датою назване 31 липня.

"Ми знаходимося в скрутному становищі та змушені оголосити, що потреби, які спонукали нашу компанію Mouzenidis Travel Greece тимчасово призупинити виконання своїх зобовʼязань, ще не вирішені. Виходячи з цього оголошене призупинення змушені продовжити на період із 27/06 до 31/07/2021", — йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, 17 червня Mouzenidis Travel повідомила, що припиняє обслуговування клієнтів до 26 червня через "технічні та юридичні процедури" і пропонує переносити тури на дати з 1 вересня 2021 року або на літо 2022 року. Пізніше директорка представницького офісу в Одесі Ольга Кобзар уточнила, що ця зупинка повʼязана з процесом передавання спадщини — засновник і президент компанії Борис Музенідіс помер у березні цього року. При цьому клієнти припускають, що те, що відбувається, може бути повʼязане з банкрутством компанії.

Раніше Фокус назвав топ-10 напрямків для закордонного туризму-2021. Одним з основних напрямків експерти назвали Туреччину, Танзанію, Домінікану, Мексику, Чорногорію та ОАЕ.