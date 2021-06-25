Все 46 сотрудников Галицкой таможни вернулись на работу после отстранения, - СМИ
Инспекторы ГТС не нашли никаких нарушений в работе сотрудников, которых связывают с "топ-контрабандистами" Украины.
На должности вернули всех 46 сотрудников Галицкой таможни, отстраненных по решению Совета национальной безопасности и обороны по подозрению в коррупции и контрабанде. Об этом сообщает портал ZAXID.NET, ссылаясь на Государственную таможенную службу Украины.
В ответ на запрос таможенники сообщили, что в результате проверок не обнаружили никаких нарушений в действиях работников Галицкой таможни. В итоге все 46 дисциплинарных производств были закрыты за отсутствием оснований для привлечения к ответственности. Сотрудники Галицкой таможни уже вернулись к работе.
Таможенная служба добавила, что всего закрыли производства в отношении 127 должностных лиц, еще 22 сотрудников продолжают проверять. Стоит отметить, что больше всего должностных лиц отстранили именно на Галицкой таможне: 30 человек — на посту "Яворов", 14 человек — на посту "Мостиская", по одному человеку — на постах "Смильница" и "Рава-Русская".
В апреле СНБО решил отстранить 125 сотрудников Государственной таможенной службы, заподозрив их в связи с лицами, против которых ввели санкции из-за контрабанды. Совет обнародовал количество отстранённых по регионам:
- Одесская таможня – 22 работника;
- Закарпатская – 23;
- Киевская – 8;
- Волынская – 23;
- Галицкая – 46;
- Буковинская – 3.
Под санкции СНБО попали 10 "топ-контрабандистов" Украины, включая "короля контрабанды" Вадима Альперина и криминального авторитета Владимира Дидуха. Ограничения также ввели против 68 компаний, связанных с людьми из санкционного списка.
После заседания СНБО президент Владимир Зеленский заявил, что из-за контрабанды бюджет теряет до 300 миллиардов гривен. По его словам, это не первая десятка контрабандистов, против которых ввели санкции в Украине.