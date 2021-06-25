Усі 46 співробітників Галицької митниці повернулися на роботу після відсторонення, — ЗМІ

Інспектори ДМС не знайшли ніяких порушень у роботі співробітників, яких пов'язують з "топ-контрабандистами" України.

На посаді повернули всіх 46 співробітників Галицької митниці, відсторонених за рішенням Ради національної безпеки та оборони за підозрою в корупції і контрабанді. Про це повідомляє портал ZAXID.NET, посилаючись на Державну митну службу України.

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У відповідь на запит митники повідомили, що в результаті перевірок не виявили ніяких порушень у діях працівників Галицької митниці. У результаті всі 46 дисциплінарних проваджень були закриті за відсутністю підстав для притягнення до відповідальності. Співробітники Галицької митниці вже повернулися до роботи.

Митна служба додала, що всього закрили провадження стосовно 127 посадових осіб, ще 22 співробітників продовжують перевіряти. Варто зазначити, що найбільше посадових осіб відсторонили саме на Галицькій митниці: 30 осіб — на посаді "Яворів", 14 осіб — на посаді "Мостиська", по одній людині — на постах "Смільниця" і "Рава-Руська".

У квітні РНБО вирішила відсторонити 125 співробітників Державної митної служби, запідозривши їх у звʼязку з особами, проти яких запровадили санкції через контрабанду. Рада оприлюднила кількість відсторонених по регіонах:

Одеська митниця — 22 працівники;

Закарпатська — 23;

Київська — 8;

Волинська — 23;

Галицька — 46;

Буковинська — 3.

Під санкції РНБО потрапили 10 "топ-контрабандистів" України, включаючи "короля контрабанди" Вадима Альперіна і кримінального авторитета Володимира Дідуха. Обмеження також ввели проти 68 компаній, повʼязаних з людьми із списку санкцій.

Після засідання РНБО президент Володимир Зеленський заявив, що через контрабанду бюджет втрачає до 300 мільярдів гривень. За його словами, це не перша десятка контрабандистів, проти яких запровадили санкції в Україні.