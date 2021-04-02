Під санкції РНБО потрапили "король контрабанди" з Одеси та львівський кримінальний авторитет, — ЗМІ

Рада нацбезпеки й оборони ввела санкції проти 10 "топ-контрабандистів" і 68 пов'язаних із ними компаній.

У список контрабандистів, проти яких Рада національної безпеки й оборони України в п'ятницю, 2 квітня, ввела санкції, здебільшого жителі Одеси та Західної України. Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на інформованого співрозмовника в РНБО, серед них — "король контрабанди" Вадим Альперін і львівський кримінальний авторитет Володимир Дідух.

Повний перелік осіб, які потрапили під обмеження, виглядає так:

Вадим Альперін (місто Одеса);

Олександр Чудаков (місто Одеса);

Віктор Шерман (місто Одеса);

Олександр Кравченко (місто Одеса);

Орест Фірманюк (місто Виноградів Закарпатської області);

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області, президент футбольного клубу "Минай");

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області);

Олександр Ерімічук (місто Чернівці);

Володимир Дідух (Львівський кримінальний авторитет, має прізвисько "Вова Морда");

Іван Бокало (зареєстрований у Львові).

Крім цих людей, РНБО ввела санкції проти пов'язаних із ними 68 фірм. Також під обмеження потрапили 11 російських компаній, серед них — Федеральне агентство в справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці ("Росспівробітництво").

Нагадаємо, за підсумками п'ятничного засідання РНБО президент України Володимир Зеленський назвав контрабанду "економічним тероризмом" і зазначив, що через неї втрати українського бюджету сягають 300 мільярдів гривень щорічно. Зеленський також сказав, що готуються законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування.

Попереднє засідання РНБО проходило 19 березня, на ньому ухвалили рішення ввести санкції проти 19 компаній, які володіють ліцензіями на використання природних надр.

Також під час цього засідання було вирішено ввести персональні санкції проти 27 фізичних осіб, серед яких Віктор Янукович, Микола Азаров, Віктор Пшонка та інші.