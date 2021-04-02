Под санкции СНБО попали "король контрабанды" из Одессы и львовский криминальный авторитет, – СМИ

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 10 "топ-контрабандистов" и 68 связанных с ними компаний.

В список контрабандистов, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 2 апреля, ввел санкции, в основном жители Одессы и Западной Украины. Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированного собеседника в СНБО, среди них – "король контрабанды" Вадим Альперин и львовский криминальный авторитет Владимир Дидух.

Полный перечень лиц, попавших под ограничения, выглядит следующим образом:

Вадим Альперин (город Одесса);

Александр Чудаков (город Одесса);

Виктор Шерман (город Одесса);

Александр Кравченко (город Одесса);

Орест Фирманюк (город Виноградов Закарпатской области);

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области, президент футбольного клуба "Минай");

Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области);

Александр Еримичук (город Черновцы);

Владимир Дидух (Львовский криминальный авторитет, имеет прозвище "Вова Морда");

Иван Бокало (зарегистрирован во Львове).

Помимо самих этих людей, СНБО ввело санкции в отношении связанных с ними 68 фирм. Также под ограничения попали 11 российских компаний, среди них – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству ("Россотрудничество").

Напомним, по итогам пятничного заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский назвал контрабанду "экономическим терроризмом" и отметил, что из-за нее потери украинского бюджета достигают 300 миллиардов гривен ежегодно. Зеленский также сказал, что готовятся законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Предыдущее заседание СНБО проходило 19 марта, на нем приняли решение ввести санкции против 19 компаний, владеющих лицензиями на использование природных недр.

Также во время этого заседания было решено ввести персональные санкции против 27 физических лиц, среди которых Виктор Янукович, Николай Азаров, Виктор Пшонка и другие.