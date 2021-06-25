Из Кабула в Карачи, а потом в Лондон. Первый коммерческий рейс "Мрии" после простоя (видео)

Украинский самолет Ан-225 доставил груз из Афганистана в Пакистан, а оттуда направился на военную базу возле Лондона.

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" успешно совершил первый коммерческий рейс после 10-месячного простоя. Об этом пишет "Центр транспортных стратегий".

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В ночь на 23 июня украинский грузовой самолет вылетел из аэродрома "Гостомель" в Киевской области и приземлился в Кабуле, Афганистан, в тот же день "Мрия" совершила перелет в Карачи, город в Пакистане. Как рассказал пилот Дмитрий Антонов, из Украины Ан-225 вылетел "пустым", а в Пакистан доставил 23 тонны груза, однако, не уточнил, что именно перевозили.

[ + – ] Ан-225 "Мрия" на аэродроме в Карачи, Пакистан Фото: Скриншот [ + – ] Ан-225 "Мрия" на британской военной базе Брайз Нортон под Лондоном Фото: Скриншот

По информации телеграм-канала "Военный осведомитель", Ан-225 вывез из Кабула в пакистанский город Карачи вертолеты Великобритании. 24 июня самолет покинул Карачи и по данным сервиса Flightradar24 сел на британском аэродроме Брайз Нортон в 80 километрах от Лондона — здесь размещена авиабаза Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

"Мрия" 4 июня совершила первый полет за 10 месяцев. Во время подготовки техники расконсериваровали и запустили двигатели, которые поначалу задымились из-за старого масла, однако вскоре заработали, как надо. Самолет подняли в воздух, чтобы испытать перед коммерческими полетами. До этого последний коммерческий рейс Ан-225 совершил в Израиль, доставив партию американских грузовиков для установки систем ПРО "Железный купол".

"Мрия" может перевозить до 250 тонн груза, таким не может похвастаться ни один воздушный транспорт в мире. Самолет был разработан конструкторским бюро Антонова в 1980-м году и сейчас существует в единственном экземпляре. В 2004 году Ан-225 внесли в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.

Ранее писали, что Украина хочет достроить второй самолет "Мрия" и ведет переговоры с несколькими странами, чтобы .