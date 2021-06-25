З Кабула в Карачі, а потім у Лондон. Перший комерційний рейс "Мрії" після простою (відео)

Український літак Ан-225 доставив вантаж з Афганістану в Пакистан, а звідти попрямував на військову базу біля Лондона.

Найбільший в світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" успішно здійснив перший комерційний рейс після 10-місячного простою. Про це пише "Центр транспортних стратегій".

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У ніч на 23 червня український вантажний літак вилетів з аеродрому "Гостомель" у Київській області та приземлився в Кабулі, Афганістан, того ж дня "Мрія" здійснила переліт у Карачі, місто в Пакистані. Як розповів пілот Дмитро Антонов, з України Ан-225 вилетів "порожнім", а в Пакистан доставив 23 тонни вантажу, однак, не уточнив, що саме перевозили.

[ + – ] Ан-225 "Мрія" на аеродромі в Карачі, Пакистан Фото: Скриншот [ + – ] Ан-225 "Мрія" на британській військовій базі Брайз Нортон під Лондоном Фото: Скриншот

За інформацією телеграм-каналу "Військовий інформатор", Ан-225 вивіз із Кабула в пакистанському місті Карачі вертольоти Великобританії. 24 червня літак покинув Карачі та за даними сервісу Flightradar24 сів на британському аеродромі Брайз Нортон у 80 кілометрах від Лондона — тут розміщена авіабаза Королівських Військово-повітряних сил Великобританії.

"Мрія" 4 червня здійснила перший політ за 10 місяців. Під час підготовки техніки розконсервували і запустили двигуни, які спочатку задимилися через старе масло, проте незабаром запрацювали, як треба. Літак підняли в повітря, щоб випробувати перед комерційними польотами. До цього останній комерційний рейс Ан-225 здійснив до Ізраїлю, доставивши партію американських вантажівок для установки систем ПРО "Залізний купол".

"Мрія" може перевозити до 250 тонн вантажу, таким не може похвалитися жоден повітряний транспорт у світі. Літак був розроблений конструкторським бюро Антонова в 1980-му році й зараз існує в єдиному екземплярі. У 2004 році Ан-225 внесли до Книги рекордів Гіннеса за 240 рекордів.

Раніше писали, що Україна хоче добудувати другий літак "Мрія" і веде переговори з декількома країнами.