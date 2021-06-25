Экс-министра транспорта Рудьковского арестовали в зале суда за похищение человека

Похищенного главу и совладельца нефтегазовой компании удерживали три года. За это время активы его компании перераспределили.

Киевский апелляционный суд арестовал экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации в 2012 году похищения и в пытках главы компании "Нафтогазвыдобування", ныне народного депутата (фракция "Слуга народа") Олега Семинского .

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Суд рассматривал жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на постановление Печерского районного суда Киева от 24 мая 2021 года. Этот суд первой инстанции избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 июля.

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и назначил меру пресечения в виде ареста.

Рудьковского взяли под стражу в зале суда.

25 февраля этого года СБУ сообщила, что раскрыто похищение тогдашнего руководителя частной газодобывающей компании "Нафтогазвыдобування" Олега Семинского, которое произошло еще в 2012 году.

В рамках производства уведомлены о подозрении пять лиц.

Экс-министру транспорта и связи (в 2006–2007 годах) Николаю Рудьковскому вручили подозрение как организатору похищения. Подозрение ему вручили в феврале в аэропорту, когда он вернулся из России.

Семинского похитили в феврале 2012 года. Ему устроили подставное ДТП, схватили и в течение трех лет удерживали. В это время происходила борьба за перераспределение акций компании. Семинский позже утверждал, что в результате его похищения ДТЭК Рината Ахметова купила основной актив "Нефтегаздобычи" по цене, более чем в пять раз ниже его реальной стоимости.

В мае 2015 года похитители отпустили Семинского.

В 2014 году Рудьковский выехал из Украины, а в мае 2018 года был задержан в ОАЭ якобы за поддельный иракский паспорт. При этом у него обнаружили несколько паспортов других стран. Позже полиция отпустила экс-министра.

В сентябре 2018 года Рудьковского задержали уже в Москве и обвинили в нападении на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года.

В декабре 2019 года Московский городской суд приговорил Рудьковского к двум годам колонии общего режима.