Ексміністра транспорту Рудьковського заарештували в залі суду за викрадення людини

Викраденого голову та співвласника нафтогазової компанії утримували три роки. За цей час активи його компанії перерозподілили.

Київський апеляційний суд заарештував ексміністра транспорту та звʼязку Миколу Рудьковського, підозрюваного в організації в 2012 році викрадення і в тортурах глави компанії "Нафтогазвидобування", нині народного депутата (фракція "Слуга народу") Олега Семінського.

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Суд розглядав скарги, подані прокурором та стороною захисту на постанову Печерського районного суду Києва від 24 травня 2021 року. Цей суд першої інстанції обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 22 липня.

Апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та призначив запобіжний захід у вигляді арешту.

Рудьковського взяли під варту в залі суду.

25 лютого цього року СБУ повідомила, що розкрите викрадення тодішнього керівника приватної газодобувної компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, яке відбулося ще в 2012 році.

У рамках провадження повідомили про підозру пʼятьох осіб.

Ексміністру транспорту й звʼязку (в 2006-2007 роках) Миколі Рудьковському вручили підозру як організатору викрадення. Підозру йому вручили в лютому в аеропорту, коли він повернувся з Росії.

Семінського викрали в лютому 2012 року. Йому влаштували підставну ДТП, схопили і протягом трьох років утримували. У цей час відбувалася боротьба за перерозподіл акцій компанії. Семінський пізніше стверджував, що внаслідок його викрадення ДТЕК Ріната Ахметова купила основний актив "Нафтогазвидобування" за ціною, більш ніж у пʼять разів нижче його реальної вартості.

У травні 2015 року викрадачі відпустили Семінського.

У 2014 році Рудьковський виїхав з України, а в травні 2018 року був затриманий в ОАЕ нібито за підроблений іракський паспорт. При цьому в нього знайшли кілька паспортів інших країн. Пізніше поліція відпустила ексміністра.

У вересні 2018 року Рудьковського затримали вже в Москві та звинуватили в нападі на російське посольство в Києві 14 червня 2014 року.

У грудні 2019 Московський міський суд засудив Рудьковського до двох років колонії загального режиму.