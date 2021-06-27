Реанимировали больше часа: организаторы полумарафона во Львове раскрыли детали трагедии (видео)

По их словам, спортсмен пытался побить собственный рекорд, установленный во время забега в Киеве. Сейчас выясняется точная причина смерти.

Участник Львовского полумарафона, которому было 23 года, потерял сознание на 21 километре, фактически за 200 метров до финиша. Медики пытались ему помочь, но лишь констатировали смерть.

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"Впервые за 6 лет проведения Львовского полумарафона у нас, к сожалению, произошел несчастный случай. Врачи скорой проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, нашего участника не удалось спасти", — цитирует Дмитрия Черницкого, генерального директора Run Ukraine, пресс-служба Львовского городского совета.

"Мы посмотрели статистику его стартов: он участвовал в нашем Киевском полумарафоне в 2019 году и пробежал его за 1 час 54 минуты. Он планировал улучшить свой результат во Львовском полумарафоне и финишировать за 1 час 45 минут. Мы посмотрели его результаты на 15 километров — эту дистанцию ​​он преодолел за час и 15 минут. То есть он действительно бежал быстро", — говорит Черницкий.

"Пострадавший лежал на боку. Мы перевернули его, поставили на доску, зафиксировали, проверили жизненные параметры. Дыхание у него присутствовало, 2 вздоха за десять секунд. Но слабо, очень слабо прослушивался пульс на сонной артерии", – рассказала Сегодня спасатель, которая работала на полумарафоне.

В какой-то момент момент медики заметили, что дыхание исчезает. Спасатели вместе с медиками реанимировали мужчину больше часа.

"Медики констатировали смерть парня. О нем известно, что он студент. Стала ли причиной смерти жара или что-либо другое – все это сейчас выясняется", – говорят в пресс-службе полиции Львовской области.

Фокус уже писал о том, что о произошедшей трагедии сообщил мэр Львова Андрей Садовый. После смерти 23-летнего бегуна организаторы полумарафона объявили, что соревнования будут проходить по измененному маршруту.